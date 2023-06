The Flash, Grant Gustin e Stephen Amell a cena insieme celebrano la fine della serie

La star di The Flash Grant Gustin e Stephen Amell sono andati a cena insieme e i due hanno immortalato l'evento sui loro social network. Gli attori sono reduci dal finale della serie, che ha concluso la sua corsa su The CW dopo nove stagioni.

I due, che sembrano molto diversi nei loro approcci al lavoro e alla celebrità, hanno legato dopo la prima apparizione del Barry Allen di Gustin in Arrow e da allora sono sempre stati amici, esprimendo spesso il loro sostegno non solo per le rispettive serie dell'Arrowverse, ma anche come persone e per altri progetti non legati al mondo DC.

The Flash si è concluso il mese scorso dopo nove stagioni, segnando la fine di un'era iniziata con la prima stagione di Arrow più di dieci anni fa. Amell è apparso in un episodio durante la stagione finale di The Flash, senza dubbio l'episodio più amato dai fan.

"Il mio appuntamento a cena e io siamo entrambi senza lavoro", ha commentato Amell sui social condividendo la foto, anche se, dato che Heels sta per debuttare con la sua seconda stagione, questo non è tecnicamente corretto per Amell.