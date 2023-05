The Flash 9 spiega finalmente cosa è accaduto al cadavere di Eddie Thawne

Il mistero di ciò che è accaduto al corpo di Eddie Thawne è stato finalmente spiegato nella nona stagione di The Flash. Il detective del CCPD, nonché rivale di Barry Allen, si è sacrificato per fermare il Reverse-Flash durante il finale della prima stagione della celebre serie tv.

Il corpo di Eddie è stato successivamente trascinato nella singolarità formata dal paradosso della morte di Reverse-Flash, senza fornire alcun indizio a proposito del suo destino. Il ritorno di Eddie Thawne dopo la sua morte eroica è stato ripetutamente preso in considerazione a patire dalla prima stagione di The Flash, con l'attore Rick Cosnett che ha fatto diverse apparizioni come Eddie in visioni e flashback.

Tuttavia, l'ultima apparizione di Cosnett nella nona stagione dello show è stata qualcosa di completamente diverso. Questa volta l'attore interpretava un nuovo personaggio, uno scienziato dei Mercury Labs di nome Dr. Malcolm Gilmore: un uomo esteticamente identico a Eddie Thawne. Nonostante ciò, non c'è nessuna connessione apparente tra Malcolm ed Eddie fino a quando il dottore non viene colpito da un fulmine, come Barry Allen, e trova una copia del rapporto dell'autopsia di Eddie nel suo laboratorio.

The Flash: una scena con Grant Gustin, quinta stagione

Afflitto dalle visioni della vita di Eddie Thawne, il dottor Gilmore vaga per Central City, cercando risposte su chi fosse l'uomo misterioso così tanto simile a lui. Il dottore alla fine giunge fino alla tomba di Thawne, dove dissotterra una bara vuota. Questo lo porta a scoprire l'esistenza di un proiettile ancora conficcato nel suo corpo, confermando che in realtà è proprio lui ad "abitare" il corpo di Eddie.