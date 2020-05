The Flash, Grant Gustin non pensava che avrebbe ottenuto il ruolo del protagonista

Grant Gustin non credeva che avrebbero scelto lui per interpretare in The Flash il Velocista Scarlatto nella serie tv di The CW.

Per molti il protagonista di The Flash, Grant Gustin, è il perfetto Barry Allen, ma all'epoca dei provini, l'attore non credeva davvero che avrebbe ottenuto il ruolo nella popolare serie tv targata The CW.

Gustin ha infatti rivelato durante il podcast del collega Michael Rosenbaum che non voleva nemmeno presentarsi all'audizione: "Anche quando ho ottenuto il provino, non volevo andare, perché ero sicuro che non mi avrebbero preso, e spesso ho l'ansia da audizioni. Non ero sicuro di voler sprecare il mio tempo, ma soprattutto il loro [con qualcosa che sarebbe andata male]".

Grant Gustin, star di The Flash, ha inoltre confessato: "Le indicazioni per il personaggio richiedevano un attore tra i 25 e 35 anni, e ancora, io avevo 23 anni e ne dimostravo 19. Forse non volevo andare al provino anche perché continuavo a pensare quanto assurdo fosse pensare che l'avrei ottenuto".

Gustin prosegue spiegando come molta della sua ansia possa avere a che fare con qualcosa di simile alla Sindrome dell'Impostore: "Credo di fare molta fatica con queste cose - ne parlavo recentemente con mia moglie, e mia madre me lo fa notare spesso - che potrei avere la Sindrome dell'Impostore. Non penso di meritare quello che ho, sono sempre convinto di non essere degno,di non aver lavorato abbastanza per ottenerlo. Penso che qualcun altro potrebbe essere più meritevole di me, che abbia lavorato più sodo o abbia più talento. È qualcosa con cui combatto sempre, l'essere ok con quello che ho, e sentire davvero di meritarmelo, di essermelo guadagnato".

Beh, se chiedete a noi e ai numerosi fan della serie, il ruolo di Flash/Barry e il successo avuto da Grant finora sono più che meritati. Peccato solo che anche lui non la pensi così.