The Flash: Grant Gustin ha chiuso con Barry Allen, ma è disposto a interpretare un altro supereroe

Con il finale della nona e ultima stagione di The Flash, in onda oggi in America, Grant Gustin dice addio al suo Barry Allen, ma non chiude la porta al mondo dei supereroi in generale.

Con l'atteso finale della nona stagione di The Flash, in onda oggi sulla CW, si chiude un lungo percorso iniziato nel 2014 come semplice spinoff di Arrow. Nessuno si sarebbe mai immaginato il grande successo della serie e il protagonista Grant Gustin lo ha definito il ruolo più importante della sua vita. Sebbene abbia chiuso (per ora) con il personaggio di Barry Allen, non gli dispiacerebbe interpretare un altro supereroe in futuro.

"Non voglio dire che mi sto ritirando definitivamente dal ruolo, ma per ora ho chiuso. Non ho alcuna idea di quello che mi riserverà il futuro. In ogni caso adoro il genere sci-fi, adoro il mondo dei supereroi, ci sono cresciuto. Sono aperto all'idea di interpretare un altro supereroe in futuro, o fare qualcosa ancora legato all'universo di Flash, ma deve interessarmi e valerne la pena" ha dichiarato l'attore ai microfoni di Entertainment Weekly.

Gustin ha poi aggiunto: "So che si tratta del mondo Marvel e non DC, ma ho sempre adorato Spider-Man. Forse però sono troppo vecchio per il ruolo. Ho adorato i film animati e il modo in cui hanno introdotto il multiverso, magari potrei interpretare una versione più anziana di Spider-Man".

Grant Gustin ha detto ufficialmente addio al suo Barry Allen con un commovente video sui social in cui appende il costume all'armadietto del camerino.

The Flash, Grant Gustin rivela: "Volevo che Barry morisse da eroe alla fine della serie"

The Flash, ci sarà un cameo di Grant Gustin?

Il film diretto da Andy Muschietti, e in arrivo nelle sale a giugno, porterà sul grande schermo il multiverso della DC. In molti davano per scontato un cameo del Barry Allen di Grant Gustin, ma a quanto pare non sarà così.

"No, ci sono state molte voci al riguardo, ma non sarò nel film. E nessuno fino ad ora me lo aveva chiesto in diretta. Non sto mantenendo alcun segreto, posso assicurarvelo. Ma sono ugualmente curioso di vedere il film" ha dichiarato l'attore ai microfoni di TV Line.