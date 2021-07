The Flash: nuove foto dal set introducono un terzo Barry Allen?

Il multiverso DC potrebbe introdurre un nuovo Barry Allen nel film The Flash, come alcune nuove foto dal set farebbero pensare.

Possibili spoiler su The Flash, nuovo progetto dell'universo DC, in questi giorni in lavorazione, trapelano dalle nuove foto dal set che farebbero pensare a un terzo Barry Allen oltre a quelli di Ezra Miller e di Grant Gustin.

Su Twitter sono state condivise quattro foto dal set di The Flash, che mostrano Ezra Miller nei panni di Barry Allen in abiti civili con una persona al suo fianco vestita praticamente nello stesso modo. Ecco che subito le immagini hanno dato vita a diverse teorie che identificherebbero nel nuovo personaggio un terzo Barry Allen, un altro doppio del protagonista proveniente da un multiverso.

Molti fan accaniti hanno commentato le foto, addirittura dicendo di intravedere un pezzo dell'attrezzatura per gli effetti visivi sulla schiena di questo sconosciuto personaggio. La teoria che ne è venuta fuori sostiene che potrebbe trattarsi di un terzo Barry Allen, ma con la stessa faccia di Ezra Miller, creata proprio tramite questo strumento.

The Flash: primo sguardo a Michael Keaton come Bruce Wayne, alla Batmobile e a Supergirl (FOTO)

Ovviamente sono solo teorie, ma nessuno sa realmente chi sia quel ragazzo e perché si trovi sul set in una scena con Ezra Miller. Le spiegazioni potrebbero essere tantissime, ma dovremo aspettare il film per capire realmente cosa succederà.

The Flash uscirà nei cinema il 4 novembre 2022 e insieme a Ezra Miller ci saranno anche Batman di Michael Keaton e Ben Affleck, con Supergirl di Sasha Calle.