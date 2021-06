The Flash: primo sguardo a Michael Keaton come Bruce Wayne, alla Batmobile e a Supergirl (FOTO)

Le prime foto scattate sul set di The Flash hanno svelato il look di Bruce Wayne, interpretato da Michael Keaton, della Batmobile e di Supergirl

Le prime foto scattate sul set di The Flash hanno mandato i fan in visibilio e hanno svelato il look di Bruce Wayne, interpretato nuovamente da Michael Keaton, della Batmobile e di Supergirl nel nuovo film diretto da Andy Muschietti.

Nel corso degli scorsi giorni, Andy Muschietti aveva già alimentato la curiosità dei fan postando sul suo profilo Twitter le foto dei simboli di Superman, Batman e Flash. Stavolta è toccato a una serie di fotografie scattate sul set di The Flash stimolare il pubblico attorno al nuovo progetto del regista di IT. Le fotografie in questione mostrano Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne, Sasha Calle in quelli di Supergirl, Ezra Miller nei panni di Barry Allen e l'aspetto della Batmobile.

In occasione di un'intervista con Vanity Fair a proposito di questa timeline alternativa che rilegge le avventure degli eroi DC dal punto di vista di Flash, Andy Muschietti ha dichiarato: "Il Batman di Ben Affleck è la base del nostro lavoro. Questo film amplifica quanto raccontato finora e non lo rende inutile, ovviamente. Tutto ciò che avete già visto continua ad esistere e, allo stesso modo, esiste anche ciò che vedrete. Insomma, sta per nascere un universo condiviso ancora più ampio di quello di prima".

Michael Keaton e Kim Basinger in Batman

Continuando a parlare di The Flash, Muschietti ha raccontato: "Ciò che mi ha catturato di The Flash è il dramma umano che ne sta alla base. Sarà anche divertente, senza dubbio, ma la base drammatica è notevole. Non credo che ci possano essere scene horror. Si tratterà, però, di una bellissima storia umana". Il progetto è entrato in produzione ad aprile e dovrebbe essere distribuito da Warner Bros a partire dal 4 novembre 2022.

Il cast di The Flash annovera i nomi di Michael Keaton, Ezra Miller, Ben Affleck, Sasha Calle, Kiersey Clemons, Ron Livingston, Maribel Verdù, Saroise-Monica Jackson e Rudy Mancuso. Recentemente, il blog The Illuminerdi ha rivelato un sorprendente cameo a sorpresa in The Flash: a quanto pare, anche la star della serie The Flash, Grant Gustin, potrebbe prendere parte al film.