The Flash, Ezra Miller è Barry Allen nel teaser del DC FanDome (VIDEO)

Il teaser del DC FanDome 2021 mostra il ritorno di Ezra Miller nei panni di Barry Allen, ruolo che interpreterà nuovamente nel film The Flash, in uscita nel 2022. Il lungometraggio sarà diretto da Andy Muschietti e condurrà il pubblico in un viaggio nel multiverso, in cui il protagonista avrà modo di confrontarsi con vecchie conoscenze dell'universo DC.

Ancora diversi mesi ed i fan DC avranno l'opportunità di rivedere Ezra Miller nei panni di Flash, il supereroe che l'attore statunitense ha precedentemente interpretato in Justice League del 2017. Un film solista che incuriosisce il pubblico e che rappresenta uno dei titoli di punta del DCEU, tra quelli che usciranno sul grande schermo il prossimo anno. In attesa di scoprire se il risultato sarà all'altezza delle aspettative, i fan possono dare una primissima occhiata al film di Muschietti, grazie al teaser del DC FanDome 2021, evento che si terrà il 16 ottobre e che anticiperà numerose novità dell'universo cinematografico DC. Tramite il filmato, vediamo Miller nei panni dell'alter-ego di The Flash, Barry Allen, mentre indossa un paio di occhiali e si trova all'interno di un laboratorio.

La trama di The Flash sembra essere basata su quella fumettistica di Flashpoint, risalente al 2011, in cui The Flash viaggia indietro nel tempo per salvare la vita di sua madre, ma finisce per causare enormi conseguenze nelle linee temporali. Ad aprile è stato confermato che Michael Keaton e Ben Affleck appariranno nel film: entrambi riprenderanno il ruolo di Batman, con il primo che lo interpreterà nuovamente a distanza di trent'anni dall'ultima volta.

La sceneggiatura del film è firmata da Christina Hodson (Birds of Prey). Nel cast del progetto, oltre alla star Ezra Miller, ci saranno anche Sasha Calle nei panni di Supergirl, Kiersey Clemons che sarà Iris West, Maribel Verdù che ha la parte di Nora Allen e Ron Livingston che sarà Henry Allen.