The Flash: la distribuzione del film non ha mai rischiato di essere cancellata

L'uscita del film The Flash non ha mai rischiato di essere stata cancellata: a confermare che le indiscrezioni emerse online fossero false è stata la produttrice Barbara Muschietti.

Il progetto sembrava stesse rischiando di fare la stessa fine di Batgirl a causa dei problemi di Ezra Miller, ma a quanto pare non c'era mai stato un pericolo concreto.

Nessuna possibilità di cancellazione

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Barbara Muschietti, parlando della possibilità che The Flash non arrivasse nelle sale ha dichiarato senza mezzi termini: "No, nessuna paura. No. Quella possibilità non è mai stata reale".

Al centro delle indiscrezioni riguardanti una possibile cancellazione della distribuzione c'erano i problemi di Ezra Miller con la legge e i suoi comportamenti al centro di varie accuse, anche di aggressioni fisiche.

In agosto l'interprete di Barry Allen aveva però annunciato che stava occupandosi della propria salute mentale e fisica, dichiarando: "Voglio chiedere scusa a chiunque io abbia preoccupato e sconvolto con i miei precedenti comportamenti. Sono impegnato a fare il lavoro necessario per ritornare in salute e in una fase sicura e produttiva della mia vita".

Ad aprile il regista Andy Muschietti aveva aggiornato i giornalisti dichiarando che Ezra stava migliorando e stava compiendo i passi necessari a ristabilirsi totalmente.

Ezra Miller, da Animali fantastici a The Flash: ritratto di un supereroe hippie

La trama del film

Nella sinossi di The Flash si anticipa: "Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"