The Flash: ecco quando e dove vedremo il trailer ufficiale del film con Ezra Miller

Il trailer di The Flash, che secondo James Gunn dovrebbe resettare l'universo DC, sta finalmente per essere diffuso da Warner Bros. Tutti i dettagli.

Lo abbiamo atteso davvero per tanto tempo e finalmente il momento è arrivato. Il trailer di The Flash verrà diffuso durante il Super Bowl LVII, che andrà in onda dalle 00:30 della notte tra il 12 e il 13 febbraio 2023.

L'attesa è giustificata non solo dal fatto che la produzione di questo film ha subito mille traversie, ma anche perché James Gunn recentemente ha dichiarato che il film con Ezra Miller resetterà l'intero DCU Universe.

Che cosa dobbiamo aspettarci da questo trailer?

Proprio ieri vi anticipavamo che il finale del film è stato radicalmente cambiato e i camei sostituiti. Sappiamo solo che Flash dovrebbe incontrare un personaggio del passato.

Sappiamo anche che i vertici di Warner Bros./DC Studios non hanno intenzione, almeno per il momento, di sbarazzarsi di Ezra Miller, nonostante i problemi psicologici e con la legge.

"Ezra è completamente impegnato nella guarigione", ha detto Peter Safran durante la presentazione del DC Reboot. "Sosteniamo pienamente il viaggio che sta facendo in questo momento. Quando sarà il momento giusto, quando si sentirà pronto per discuterne, capiremo tutti qual è il miglior percorso da seguire. Ma in questo momento è completamente concentrato sulla guarigione e, dopo le nostre conversazioni con lui negli ultimi due mesi, sembra che stia facendo enormi progressi".

La curiosità è tanta. Se non vedremo più il Batman di Michael Keaton, il Superman di Henry Cavill e la Supergirl di Sasha Calle, chi dobbiamo aspettarci di vedere?

Non resta che scoprirlo la notte del 12 febbraio. Il Super Bowl LVII potrà essere seguito a partire dalle 00.15 su Rai 2 ed in streaming su Rai Play, oltre che su DAZN.

Vi ricordiamo che The Flash, diretto da Andy Muschietti, uscirà nei cinema il 16 giugno 2023.