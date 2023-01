Ezra Miller si dichiara colpevole di furto con scasso nel Vermont ed evita il carcere. Addio DCU?

Ezra Miller si è dichiarato colpevole nel caso di furto con scasso nel Vermont oggi, evitando il carcere dopo aver accettato un patteggiamento che ha ridotto le accuse su un presunto incidente di furto con scasso avvenuto nel maggio del 2022.

Secondo l'accusa, la star di The Flash avrebbe rubato diverse bottiglie di alcol dalla casa di un residente del Vermont. A quel tempo, Miller aveva detto che pensava di avere il permesso di essere lì. Dopo un patteggiamento, l'attore si è dichiarato colpevole di violazione di domicilio. Secondo NBC News, dovrà scontare una pena sospesa di 90 giorni, un anno di libertà vigilata e pagare una multa di 500 dollari, ma evitando la prigione, che potrebbe intralciare eventuali tour promozionali legati all'uscita di The Flash.

Justice League: Ezra Miller in un'immagine tratta dal film

Resta da capire cosa ne sarà del futuro di Ezra Miller nel DCU. Warner Bros. Discovery lo vorrà ancora sotto contratto facendo comparire Barry Allen in altri film dopo The Flash? Secondo le prime anticipazioni, l'attore potrebbe avere un futuro anche nel nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran. Ma quello del Vermont è solo uno dei tanti incidenti che hanno visto l'attore coinvolto negli ultimi tempi.

Lo scorso anno Ezra Miller ha rilasciato una dichiarazione in cui spiegava di aver accettato di sottoporsi a trattamenti per risolvere i suoi "complessi problemi di salute mentale", e da allora sembra essere scomparso dai radar della cronaca. adesso si attende l'uscita di the flash a giugno per scoprire cosa riserva il futuro al problematico attore.