The Flash: ecco la data di uscita del cinecomic con Ezra Miller

The Flash, il cinecomic con star Ezra Miller, ha una data di uscita: venerdì 1 luglio 2022, facendo quindi attendere ancora a lungo i fan che speravano di assistere alle avventure del supereroe.

Il lungometraggio mostrerà la star di Animali fantastici e dove trovarli nel ruolo di Barry Allen dopo il debutto compiuto in Justice League.

Ezra Miller, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe coinvolto anche nella stesura della sceneggiatura di The Flash in collaborazione con Grant Morrison, ritornerà quindi sul set per essere diretto da Andy Muschietti a cui è stata affidata la regia dopo una lunga serie di cambiamenti dietro la macchina da presa del film.

Nel cast dovrebbe essere presente anche Billy Crudup nel ruolo di Henry Allen.

Warner Bros. ha in queste ore annunciato anche la data di uscita di Matrix 4 e ha tolto dalla propria programmazione Akira, oltre ad aver spostato il film di Mortal Kombat dal mese di marzo 2021 al 15 gennaio 2021.

Lo studio ha poi programmato tre film, ancora senza titolo, rispettivamente per il 16 ottobre 2020, 5 marzo 2021 e 29 gennaio 2021, rimuovendone altrettanti che avrebbero dovuto debuttare nel 2020 e a febbraio 2021.

Warner ha poi annunciato che il 21 agosto 2020 verrà distribuito il biopic dedicato alla vita di Fred Hampton, il rivoluzionario membro dei Black Panthers.