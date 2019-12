Matrix 4: l'atteso sequel ha una data di uscita!

Matrix 4, l'atteso sequel della saga creata dalle sorelle Wachowski, ha ora una data di uscita: il 21 maggio 2021, giorno in cui la Warner Bros distribuirà nelle sale americane il progetto di cui non sono stati svelati i dettagli.

Il quarto capitolo delle avventure di Matrix potrà contare su un cast che comprende dei ritorni e delle new entry, tra cui quelle di Jonathan Groff, Toby Onwumere, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris e Jessica Henwick.

Confermata invece la presenza, ancora una volta, dei protagonisti dei film sci-fi: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

L'attrice Jada Pinkett Smith, invece, sembra stia trattando con Warner Bros. per riprendere la parte di Niobe.

Le riprese del lungometraggio inizieranno nei primi mesi del 2020 e Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.

Attualmente non si sa ancora se Matrix 4 sarà un sequel della trilogia iniziata nel 1999 o in che modo verranno coinvolti personaggi come Neo e Trinity.