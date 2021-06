The Flash: un dettaglio del costume di Supergirl svelato dal regista Andy Muschietti

Andy Muschietti, regista di The Flash, ha svelato un dettaglio del costume di Supergirl creato per il film della DC.

Nel film The Flash, con star Ezra Miller, apparirà anche il personaggio di Supergirl e il regista Andy Muschietti ha ora condiviso una foto che svela qualche dettaglio del costume dell'eroina.

Il filmmaker ha infatti condiviso su Instagram uno scatto che mostra il simbolo presente sulla tuta della ragazza, simile a quello di Superman nei film del DCEU ma con degli elementi diversi, anche a livello cromatico, nella struttura della tuta.

La parte di Supergirl nell'atteso The Flash, è stata affidata all'attrice Sasha Calle. Andres Muschietti aveva svelato la scelta dell'attrice pubblicando online il video in cui la giovane viene mostrata mentre scopre che ha ottenuto l'ambita parte.

Ezra Miller riprenderà la parte del giovane supereroe Barry Allen e nel cast ci saranno anche Michael Keaton e Ben Affleck nella parte di Bruce Wayne/Batman e Ron Livingston che sostituirà Billy Crudup nella parte del padre del protagonista dopo che l'attore ha dovuto rinunciare alla parte avuta in Justice League.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Andy Muschietti, recentemente autore di It, mentre la sceneggiatura è firmata da Christina Hodson (Birds of Prey).

The Flash dovrebbe adattare gli eventi raccontati tra le pagine dei fumetti in occasione di Flashpoint e Muschietti aveva spiegato: "Si tratta di una storia sui viaggi nel tempo: Flash ritorna indietro per provare a salvare sua madre. Offrirà delle scene d'azione spettacolari ma avrà un grande cuore".