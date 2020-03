The Flash, il Coronavirus potrebbe rimandare la pre-produzione del film

Il Coronavirus ritarda l'inizio della lavorazione di The Flash. La pre-produzione del film DC con protagonista Ezra Miller sarebbe dovuta iniziare il prossimo mese, ma a causa dell'emergenza Coronavirus, potrebbe non essere più così.

Come New Mutants e Uncharted, la pellicola dedicata al Barry Allen interpretato da Ezra Miller ha avuto - e a quanto pare continua ad avere - un percorso decisamente tortuoso, e un virus potenzialmente letale è solo l'ultimo dei numerosi problemi a cui hanno dovuto far fronte nello sviluppo.

Ma se New Mutants è ormai pronto per essere distribuito, Uncharted e The Flash devono ancora partire con le riprese.

Per quest'ultimo, la pre-produzione sembrava ormai imminente, dopo la conferma del regista di IT, Andy Muschietti, a capo del progetto. Ora però, sembrerebbe essere ancora tutto da vedere.

Il sito Screen Rent avrebbe infatti parlato con Eunice Huthart, la stunt coordinator del film, che si dice insicura su ciò che accadrà: "Il mio prossimo progetto era The Flash, e dovevamo iniziare con la pre-produzione verso la fine di aprile e gli inizi di maggio. Non sono sicura di cosa accadrà con tutto quello che sta succedendo al momento". Considerata la situazione, è effettivamente più che probabile che sia così, che The Flash subisca nuovi rallentamenti... Se permettete l'ironia.

Restiamo comunque in attesa di aggiornamenti.