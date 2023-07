The Flash include un cameo di Suicide Squad che nessuno ha notato

The Flash è arrivato sulle piattaforme digitali dopo il flop al box-office e molti fan stanno scovando alcuni dettagli che inizialmente non avevano notato all'uscita del film sul grande schermo. Tra i numerosi cameo presenti nella scena della Speed Force, infatti, è presente anche un personaggio proveniente da Suicide Squad, il film del 2016 diretto da David Ayer.

Stiamo parlando di Captain Boomerang, personaggio interpretato da Jay Courtney. Il componente della Suicide Squad appare soltanto sotto forma di rendering in CGI, ma conta ugualmente come cameo. Tra l'altro l'ultima volta in cui Flash e Captain Boomerang hanno interagito risale proprio al film del 2016.

E proprio la scena della Speed Force è tornata a essere virale con l'uscita del film in digitale. I fan hanno completamente demolito la scelta della CGI per i cameo, che hanno riportato su schermo compianti personaggi come il Batman di Adam West, il Superman di Christopher Reeve e molti altri.

The Flash, il regista respinge le critiche sugli effetti speciali: "L'incompiutezza è voluta"

The Flash, incassi peggiori di Lanterna Verde

Il film ha fatto perdere alla Warner oltre 200 milioni di dollari e gli incassi al box-office americano sono stati disastrosi, addirittura peggiori di quelli di Lanterna Verde con Ryan Reynolds. The Flash ha superato a malapena i 106 milioni di dollari, annientando qualsiasi possibilità di sequel.