The Flash, Bruce Wayne ironizza su Superman nella nuova clip: 'C'è un tizio che spara laser dagli occhi?'

Nelle ultime ore è stata diffusa una nuova clip ufficiale di The Flash, in cui i due Barry Allen protagonisti incontrano il Bruce Wayne alternativo di Michael Keaton. Questi gli rivelano l'esistenza di Superman.

"Quindi esiste un tizio che si fa chiamare Superman? E che spara laser dagli occhi?", è la risposta di Wayne, che ha il volto barbuto e con capelli lunghissimi di Michael Keaton, che torna nel ruolo 31 anni dopo Batman - il ritorno.

Nella clip precedente potevamo ammirare la scena in cui Keaton indossa nuovamente i panni di Batman per rivelarsi ai due Barry Allen.

"I mondi si scontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L'unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato.... malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza per Barry è 'correre per la sua vita'. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l'universo?" recita la sinossi ufficiale fornita da Warner Bros.

The Flash arriverà nelle sale il 14 giugno prossimo.