The Flash: Ben Affleck sarà sul set a settembre per tornare nei panni di Batman

Ben Affleck arriverà sul set inglese del cinecomic The Flash a settembre per tornare a indossare i panni dell'Uomo Pipistrello.

Secondo quanto riferito su Twitter, Ben Affleck si recherà sul set di The Flash a settembre per girare le scene che lo vedono coinvolto ancora una volta nei panni di Bruce Wayne/Batman nel nuovo film DCEU.

Umberto Gonzalez di The Wrap ha diffuso la notizia via Twitter svelando che Ben Affleck si recherà in Inghilterra per girare le sue scene a settembre.

Al centro di The Flash ritroveremo Ezra Miller nei panni di Barry Allen dopo Batman v Superman e Justice League. The Flash vedrà il ritorno di numerosi personaggi principali: oltre ad Affleck, Michael Keaton tornerà nella sua versione di Bruce Wayne interpretata nel film di Tim Burton del 1989, anche se non è chiaro se indosserà o meno il celebre costume e Kiersey Clemons sarà ancora Iris West dopo la breve apparizione in Justice League di Zack Snyder come interesse amoroso di Barry Allen.

Sasha Calle farà invece il suo debutto nel ruolo di Supergirl aprendo la strada a una nuova squadra di supereroi. Secondo quanto anticipato, The Flash sarà ispirato all'arco narrativo di Flashpoint, che vede Barry Allen tornare indietro nel tempo e sconvolgere così il futuro. Il film dovrebbe essere fondante per il multiverso DCEU, il che spiegherebbe le apparizioni di Supergirl e del Batman di Michael Keaton. Al momento i dettagli sul ruolo di Ben Affleck nel film non sono stati resi noti, ma è probabile che questa sia la sua ultima apparizione nel DCEU.

L'uscita al cinema di The Flash è fissata per il 4 novembre 2022.