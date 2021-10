The Flash, Ben Affleck: "Riprendere il ruolo di Batman è stata una bella esperienza"

The Flash segnerà il ritorno sul grande schermo di Ben Affleck nell'iconico ruolo di Batman e l'attore ha parlato della sua esperienza sul set.

In una recente intervista rilasciata a Variety, la star ha ammesso che non può rivelare anticipazioni riguardante l'attesa avventura del giovane eroe interpretato da Ezra Miller, pur parlando delle difficoltà affrontate dopo Justice League.

Ben Affleck ha spiegato che recitare in The Flash è stato particolarmente positivo: "È stato un modo davvero bello per rivisitare quel personaggio, visto che l'esperienza precedente era stata difficile".

L'interprete di Batman ha aggiunto: "Mi sono divertito molto. Adoro Ezra Miller e ho avuto l'occasione di vedere Jason Momoa, che è nel Regno Unito per girare Aquaman".

Nel film non ci sarà però solo il Bruce Wayne affidato ad Affleck: Michael Keaton ha infatti ripreso la parte dopo aver recitato nei lungometraggi di Tim Burton.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Andy Muschietti, recentemente autore di It, mentre la sceneggiatura è firmata da Christina Hodson (Birds of Prey).

Nel cast del progetto, oltre alla star Ezra Miller, ci saranno anche Sasha Calle nei panni di Supergirl, Kiersey Clemons che sarà Iris West, Maribel Verdù che ha la parte di Nora Allen e Ron Livingston che sarà Henry Allen.