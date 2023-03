The Flash: il Batman di Michael Keaton "smascherato" dal merchandise ufficiale

Mentre mancano ancora diversi mesi all'uscita di The Flash nelle sale, possiamo dare un nuovo sguardo al look del Batman di Michael Keaton nella pellicola attraverso il merchandise ufficiale di cui stanno cominciando a emergere le prime immagini e informazioni.

Dopo aver spoilerato il vero villain di The Flash, queste nuove immagini del materiale promozionale e dei giocattoli mostrano invece il Batman di Michael Keaton senza la maschera e a volto scoperto quindi. Interessante, soprattutto per capire che tipo di look avrà il suo Bruce Wayne, a 31 anni di distanza da quando lo avevamo visto l'ultima volta in Batman - il ritorno (1992).

Possiamo vedere sia i giocattoli della Funko! che altre versioni che mostrano il ritorno del Cavaliere Oscuro di Keaton.

Ricordiamo che The Flash arriverà nelle sale il 14 giugno 2023 per la regia di Andres Muschietti; nel cast, oltre a Ezra Miller e al già citato Keaton, ci saranno anche Sasha Calle, Ben Affleck e Michael Shannon.