The Flash: "Ben Affleck e Michael Keaton si sono emozionati sul set"

La produttrice di The Flash, Barbara Muschietti, ha parlato della reazione di Ben Affleck e Michael Keaton nell'interpretare di nuovo Batman.

The Flash mostrerà in azione due diverse versioni di Batman e la produttrice Barbara Muschietti ha parlato della reazione di Michael Keaton e Ben Affleck al ritorno sul set.

Nel lungometraggio con star Ezra Miller, come confermato anche dal teaser presentato al DC FanDome, il giovane Barry Allen si ritroverà a interagire con Bruce Wayne.

In un'intervista con Billibilli, Barbara Muschietti ha raccontato parlando di The Flash: "Vedere Ben Affleck e Michael Keaton emozionarsi un po' nel tornare quando ci hanno raggiunti sul set e hanno indossato il cappuccio e il mantello è stato bello".

La produttrice ha sottolineato: "Penso che entrambi abbiano provato la gioia che nasce dall'interpretare di nuovo quel personaggio e dal divertirsi, ed è stata un'esperienza grandiosa".

Le riprese di The Flash, progetto diretto da Andy Muschietti, si sono concluse da pochi giorni dopo essere iniziate nel mese di aprile, aver subito numerosi ritardi e affrontato vari ostacoli, tra cui un incidente occorso ad una controfiguradurante la realizzazione di una scena d'azione.

Nel cast, oltre al protagonista Ezra Miller e ai due Batman interpretati da Affleck e Keaton, ci saranno anche Ron Livingston che ha sostituito Billy Crudup nella parte di Henry Allen, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Ian Loh che sarà Barry Allen da giovane, Temuera Morrison che interpreta Tom Curry, Sasha Calle nei panni di Supergirl, e Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso.