The Flash: Andy Muschietti svela il logo di Batman sul costume di Barry

L'attesa per The Flash, il film con star Ezra Miller, continuerà fino al 4 novembre 2022 e il regista Andy Muschietti ha ora condiviso un'immagine che mostra il logo presente sul costume del giovane supereroe, rivelando il legame con Batman.

Lo scatto mostra infatti i simboli dei due protagonisti insieme, sottolineando l'importanza del vigilante di Gotham City.

In The Flash appariranno ben due versione di Bruce Wayne/Batman: quella interpretata da Ben Affleck, nel cast dei recenti film diretti da Zack Snyder, e quella affidata a Michael Keaton, protagonista dei lungometraggi con la regia di Tim Burton negli anni '80 e '90.

Alla regia del lungometraggio ci sarà Andy Muschietti, recentemente autore di It, mentre la sceneggiatura è firmata da Christina Hodson (Birds of Prey).

La trama dovrebbe ispirarsi a quella dei fumetti che compongono la storia Flashpoint, in cui Barry Allen è alle prese con diverse dimensioni temporali. Muschietti aveva spiegato: "Si tratta di una storia sui viaggi nel tempo: Flash ritorna indietro per provare a salvare sua madre. Offrirà delle scene d'azione spettacolari ma avrà un grande cuore".

Nel cast del progetto, oltre alla star Ezra Miller, ci saranno anche Sasha Calle nei panni di Supergirl, Kiersey Clemons che sarà Iris West, Maribel Verdù che ha la parte di Nora Allen e Ron Livingston che sarà Henry Allen.