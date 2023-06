The Flash, Andy Muschietti: 'I commenti positivi di Tom Cruise e Stephen King ci hanno dato fiducia'

The Flash, il film con star Ezra Miller, sembra abbia entusiasmato Tom Cruise al punto che ne ha parlato per ben 15 minuti con il regista Andy Muschietti. In una nuova intervista, il filmmaker ha ricordato l'effetto avuto dalle lodi della star e dello scrittore Stephen King.

Le lodi della star

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Andy Muschietti, parlando dell'accoglienza riservata a The Flash, ha raccontato: "Ci ha dato ancora più convinzione in quello che abbiamo fatto perché il film era finito nel momento in cui Tom Cruise e Stephen King l'hanno visto. Ci hanno dato un'iniezione di fiducia".

La produttrice Barbara Muschietti ha quindi aggiunto: "Si tratta di un settore professionale davvero cinico ed è bello sentire che persone, che non sono realmente coinvolte nella questione perché non hanno nulla da guadagnarci, dicono semplicemente qualcosa di così adorabile. In questo caso è stato Tom Cruise: ci ha chiamati, abbiamo parlato per 15 minuti, ha lodato Andy, ha lodato il film, e ti fa sentire davvero ben perché lavoriamo realmente duramente per realizzare questi film".

La trama del film

La trama del film The Flash svela: "Ezra Miller ha di nuovo il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"