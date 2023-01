Legends of Tomorrow, Pluto TV salverà la serie dell'Arrowverse?

Dopo la cancellazione di svariate serie dell'Arrowverse da parte di The CW, tra cui anche Legends of Tomorrow, una speranza sembra riaccendersi grazie a Pluto TV... Ma sarà davvero così?

Dc's Legends of Tomorrow, una delle serie più amate dell'ormai quasi del tutto defunto Arrowverse targato The CW, potrebbe avere una chance di salvezza grazie a Pluto TV?

Sono ormai pochissime le serie tv dell'Arrowverse ad essere ancora in onda, anzi, a fare i conti in onda sono rimasti solo The Flash, che chiuderà comunque i battenti con la prossima stagione, la nona; Superman & Lois, la serie con protagonisti Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch; e Stargirl, lo show con Brec Bassinger, Luke Wilson e Joel McHale.

L' "epurazione" degli show DC nati sulla scia del successo di Arrow era iniziata proprio con la sua serie di punta, per arrivare qualche mese fa all'annuncio della cancellazione di Batwoman, la serie con protagonista Javicia Leslie, e lo spin-off di Arrow e The Flash, Legends of Tomorrow.

Quest'ultimo è sempre stato un titolo molto amato dai fan, e da tempo è in atto una campagna online, #SaveLegendsOfTomorrow, che si è rivolta anche a diversi servizi servizi streaming nel tentativo di vedere ancora sullo schermo i personaggi dello show, e che di recente è riuscita ad attirare l'attenzione di Pluto TV, servizio di proprietà di Paramount Streaming, sussidiaria di Paramount Global.

Su Twitter, infatti, l'account ufficiale di Pluto TV ha commentato, come riporta anche Comicbook: "Grazie per averci contattato con la vostra proposta. Anche noi adoriamo DC's Legends of Tomorrow! I nostri spettatori sono importanti per noi, e ci importa ciò che avete da dire. Potete stare certi che i vostri commenti verranno inoltrati al team più appropriato per questo tipo di questioni".

Cosa può voler dire per il futuro di Legends of Tomorrow? Ce ne sarà effettivamente uno grazie a Pluto TV? I fan possono davvero sperarci? Resta tutto da vedere, ma se non altro, la richiesta è stata notata e segnata, ed è già qualcosa.