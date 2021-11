The First Lady: primo sguardo a Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson (FOTO)

Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson nei panni di Michelle Obama, Betty Ford ed Eleanor Roosevelt nelle prime foto della serie antologica The First Lady.

The First Lady: Viola Davis (Michelle Obama) con Lexi Underwood (Malia), Regina Taylor (Marian Robinson) e Saniyya Sidney (Sasha)

The First Lady: Viola Davis (Michelle Obama) con Kathleen Garrett (Laura Bush) e O-T Fagbenle (Barack Obama)

Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson nei panni, rispettivamente, di Michelle Obama, Betty Ford ed Eleanor Roosevelt nelle prime foto della serie targata Showtime The First Lady.

La prima stagione della serie diretta da Susanne Bier con Cathy Schulman in veste di showrunner si concentrerà sulle vite personali e politiche di Michelle Obama, Betty Ford ed Eleanor Roosevelt, tracciando "i loro viaggi a Washington attraverso un'intimità illuminante", secondo Showtime.

The First Lady: Dakota Fanning (Susan Ford), Michelle Pfeiffer (Betty Ford) e Aaron Eckhart (Jerry Ford)

The First Lady: Michelle Pfeiffer nei panni di Betty Ford

Prima di accettare il ruolo di Michelle Obama, Viola Davis, anche produttrice esecutiva di The First Lady, ha fatto una bella chiacchierata con Michelle Obama e ha letto il suo libro di memorie, Becoming; la serie antologica esplora gli otto anni dell'ex First Lady al 1600 di Pennsylvania Avenue.

"Mi sento molto protettiva nei confronti di Michelle", afferma Davis, che ha anche studiato il documento Netflix del 2020 della first lady per perfezionare i suoi gesti. "È il nostro lavoro come attori non giudicare chi stiamo interpretando, ma ho finito per pensare che lei crei dipendenza".

The First Lady: Cailee Spaeny (Anna Roosevelt) con Gillian Anderson (Eleanor Roosevelt)

The First Lady: un primo piano di Gillian Anderson nei panni di Eleanor Roosevelt

"Michelle Pfeiffer ha avuto un ruolo molto travolgente da interpretare perché c'erano così tante volte in cui la vita di Betty era fuori controllo a causa della sua dipendenza", ha spiegato Cathy Schulman, sottolineando come, all'epoca, quello fosse uno stigma molto grave per una First Lady. Nello show Dakota Fanning interpreta la figlia di Betty, Susan Ford, e Aaron Eckhart è il marito, il presidente Gerald Ford). "Michelle è bella e fragile e vulnerabile e forte, tutto allo stesso tempo. Era quello di cui avevamo bisogno perché era quello che era Betty."

Fresca del ruolo della Lady di Ferro Margaret Thatcher in The Crown, Gillian Anderson non ha avuto il lusso di studiare documentari o vecchi cinegiornali per ritrarre la nostra first lady più longeva - la moglie del presidente Franklin D. Roosevelt (Kiefer Sutherland) - la cui relazione con Lorena Hickok verrà esplorato. "C'è una sorta di qualità poetica in Gillian", afferma la regista Susanne Bier, che confessa di essere rimasta in soggezione nei confronti di questi coniugi della Casa Bianca dopo aver diretto tutti e 10 gli episodi della First Lady: "Voler avere una vita indipendente pur essendo la moglie di qualcuno e riuscire ad avere un impatto? Solo una donna forte può farlo, e io mi sono innamorata di tutte e tre".