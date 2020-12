The Fighter: Christian Bale e la sua trasformazione estrema per il film

Per interpretare il ruolo di Dicky Eklund in The Fighter Christian Bale si sottopose ad una trasformazione estrema perdendo 13 chili.

Christian Bale perse 13 chili per interpretare il ruolo di Dicky Eklund in The Fighter: l'ex pugile statunitense era un tossicodipendente ed il suo corpo, nel corso degli anni, era stato messo a dura prova dalla cocaina e dal crack.

Christian Bale e Mark Wahlberg sul set del drammatico The Fighter

Durante il tour promozionale l'attore dichiarò, con tono scherzoso, di aver sniffato un sacco di cocaina per perdere peso, non riuscendo comunque a raggiungere la drammatica forma fisica ottenuta per L'uomo senza sonno. La dieta dimagrante di Bale consisteva in una mela e una scatoletta di tonno al giorno.

L'attore, oltre alla sua trasformazione fisica, decise anche di calarsi nella parte nella maniera più intensa possibile: trascorrendo delle intere giornate con il vero Dicky Eklund, al fine di imparare ad emularlo correttamente, prima dell'inizio delle riprese di The Fighter.

Christian Bale in un'immagine molto intensa del film The Fighter

A proposito di questo aspetto il regista David O. Russell affermò che, oltre alla drastica trasformazione fisica, Bale non si limitò soltanto a mimare il comportamento di Eklund: "Dicky ha un suo ritmo molto distintivo, un modo musicale di parlare e Christian ha dovuto comprendere fino in fondo il funzionamento della sua mente."