The Fantastic Four: svelati i nuovi poster retrò dei protagonisti del reboot Marvel

Marvel Studios ha svelato cinque nuovi character poster di The Fantastic Four: First Steps, offrendo un primo sguardo ufficiale alla nuova incarnazione della Prima Famiglia Marvel.

Marvel Studios ha pubblicato cinque nuovi character poster dedicati a The Fantastic Four: First Steps, realizzati con un'estetica che richiama le carte collezionabili vintage. Le immagini, insieme a un video di anteprima, offrono un primo sguardo approfondito al team.

Le nuove immagini di The Fantastic Four: First Steps

I poster mostrano Pedro Pascal (The Last of Us, Freaky Tales) nei panni di Reed Richards alias Mr. Fantastic, Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) in quelli di Sue Storm, ovvero la Donna Invisibile, Joseph Quinn (Stranger Things, A Quiet Place: Day One) nel ruolo di Johnny Storm, la Torcia Umana, ed Ebon Moss-Bachrach (The Bear, The Punisher) come Ben Grimm, la Cosa.

Fantastic fun for the whole family! Collect all 4️⃣+????



Marvel Studios' #TheFantasticFour: First Steps arrives in theaters July 25. ????⬇️ pic.twitter.com/4ms0jYwaTQ — Fantastic Four (@FantasticFour) May 2, 2025

Tra i dettagli mostrati, anche una nuova occhiata al robot H.E.R.B.I.E., la cui voce resta ancora un mistero, dato che il doppiatore non è stato ancora annunciato. Nel cast anche Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser e John Malkovich, i cui personaggi restano per ora avvolti nel riserbo.

Secondo quanto rivelato da Kevin Feige, la storia sarà ambientata in un universo alternativo rispetto alla continuity principale del MCU. Tuttavia, i Fantastici Quattro compariranno anche nei prossimi Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, suggerendo un futuro incontro con la timeline principale del Multiverso Marvel.

Spoiler alert: una scena post-credit di Thunderbolts mostra la squadra fare il loro ingresso nell'universo 616, lasciando intuire importanti connessioni future.

Il film, ambientato in un mondo retro-futuristico ispirato agli anni Sessanta, presenta una nuova versione della Prima Famiglia Marvel. Reed, Sue, Johnny e Ben dovranno affrontare una minaccia senza precedenti: il distruttore di mondi Galactus (interpretato da Ralph Ineson), accompagnato dal misterioso Silver Surfer, incarnato da Julia Garner. Ma quando la battaglia diventa personale, la posta in gioco si alza vertiginosamente, mettendo alla prova il loro legame familiare oltre ogni limite.

Diretto da Matt Shakman, The Fantastic Four: First Steps arriverà nei cinema il 25 luglio 2025.