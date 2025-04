The Fantastic Four: First Steps, il trailer svela Easter egg di WandaVision e The Last of Us

Il nuovo trailer di The Fantastic Four: First Steps sorprende con riferimenti nascosti a WandaVision e The Last of Us. Ecco tutti gli Easter egg scovati dai fan.

I Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo spettacolare trailer di The Fantastic Four: First Steps, e tutto lascia presagire che ci troviamo davanti a uno dei titoli più ambiziosi del MCU. Oltre a rivelare dettagli su trama e personaggi, il trailer contiene diversi riferimenti nascosti - piccoli omaggi che non sono sfuggiti ai fan più attenti.

Gli Easter egg che collegano il film ad altri universi

Tra le scene ambientate a Times Square, due dettagli hanno catturato l'attenzione degli spettatori. Il primo è un chiaro riferimento a WandaVision: compare infatti un negozio chiamato "Westview Appliances & Television", un richiamo diretto alla cittadina fittizia della serie. Non sorprende, considerando che il regista Matt Shakman ha diretto entrambi i progetti, e che l'estetica anni '60 è un elemento comune.

Il secondo Easter egg appare nei pressi di un cinema dove viene proiettato un film dal titolo "Attack of the Fungu", che molti interpretano come un divertente riferimento al ruolo di Pedro Pascal in The Last of Us, legato al mondo dei funghi mutanti. Un'autocitazione ironica, considerato che Pascal interpreta proprio Reed Richards/Mister Fantastic in questo reboot.

Un approccio più intimo e familiare al mito Marvel

In questa nuova versione del celebre team Marvel, The Fantastic Four: First Steps si svolge in un universo dove i protagonisti sono gli unici supereroi esistenti. La narrazione si concentra tanto sulle dinamiche familiari quanto sull'azione cosmica.

Il cast di The Fantastic 4

L'attore Paul Walter Hauser, che fa parte del cast in un ruolo ancora misterioso, ha condiviso le sue impressioni sul set in un'intervista: "Non posso svelare troppo, ma posso dire che quello che stanno costruendo è un film Marvel davvero intelligente. C'è attenzione alla scrittura, ai personaggi, e soprattutto al tema della famiglia. Ci si affeziona davvero a questi eroi".

Hauser ha poi aggiunto un commento sulle recenti difficoltà del MCU: "Il problema di molti film recenti è che si tende a mettere in pericolo i personaggi senza prima farceli amare. Qui invece c'è una cura emotiva che riporta il pubblico al centro. Credo davvero che la Marvel stia ritrovando la sua strada".

Un'estetica rétro e una minaccia galattica

Ambientato in un mondo dal gusto retro-futuristico anni '60, il film segue la formazione del gruppo composto da Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach). Uniti non solo dai poteri ma anche da un profondo legame personale, i quattro dovranno affrontare una minaccia su scala cosmica.

I Fantastici 4: Gli Inizi, il team al completo

Il temibile Galactus (interpretato da Ralph Ineson) è pronto a consumare la Terra, accompagnato dal suo enigmatico araldo Silver Surfer, a cui presta il volto Julia Garner. Ma la lotta per la sopravvivenza del pianeta si intreccia con una sfida più intima e personale per i protagonisti, rendendo la posta in gioco ancora più alta.

Accanto ai protagonisti principali, nel cast troviamo anche Paul Walter Hauser, John Malkovich e Natasha Lyonne in ruoli ancora tenuti sotto segreto. Le voci sul debutto di Doctor Doom, con Robert Downey Jr. nei panni del celebre villain, continuano a circolare. Il personaggio dovrebbe comunque tornare ufficialmente nel già annunciato Avengers: Doomsday.