The Fantastic Four: First Steps, Paul Mescal è mai stato contattato per interpretare la Torcia Umana?

Per un certo periodo, sembrava che la star de Il Gladiatore 2 Paul Mescal potesse essere scritturato per il ruolo di Torcia Umana nel prossimo reboot dei Fantastici Quattro.

Per un certo periodo, le voci sul casting di The Fantastic Four: First Steps sembravano non avere fine. Si è arrivati al un punto di avere una caterva infinita di nomi per gli ipotetici interpreti della prima famiglia Marvel, e tra questi spiccava quello di Paul Mescal, recente star de Il Gladiatore 2.

The Fantastic Four: First Steps, il trailer è trapelato online

Probabilmente Mescal non reciterà mai in un cinecomic

Nonostante numerose voci indicassero Mescal come favorito per il ruolo di Torcia Umana, alla fine il collega Joseph Quinn ha ottenuto il focoso ruolo. Durante una recente intervista con il podcast Happy Sad Confused, Mescal ha per la prima volta commentato queste voci, negando di essere mai stato avvicinato per il ruolo di Johnny Storm del MCU.

Il Gladiatore 2: Paul Mescal in una scena di lotta

"No, no, no. No", ha detto l'attore ridendo quando Josh Horowitz gli ha chiesto se ci fosse del vero in quelle nelle voci. "Non credo che sia...non credo che sia per me. Non è per me. Non sono cresciuto guardando quei film. Non ne sono stato attratto. In questo senso ero più un tipo da Signore degli Anelli. Non erano film che mi attiravano", ha continuato la star di Normal People.

Con queste affermazione Mescal ha praticamente chiuso la porta alla possibilità di interpretare un supereroe o un super cattivo in futuro. Diversamente hanno fatto i suoi colleghi de Il Gladiatore 2 Pedro Pascal e Joseph Quinn, che saranno i nuovi volti dei Fantastici Quattro. Pascal infatti interpreterà Mister Fantastic al fianco di Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm alias La Donna Invisibile ed Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm alias La Cosa.

Il cast di The Fantastic 4

La stella di Mescal è in ascesa dopo la serie Normal People, Estranei e soprattutto dopo sequel blockbuster di Ridley Scott. Quindi, anche se i supereroi sembrano essere fuori discussione, vedremo sicuramente l'attore in progetti di alto profilo o budget in futuro.

La descrizione ufficiale di The Fantastic Four: First Steps recita: "Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, il nuovo reboot presenta la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), che affronta la loro sfida più ardua".

"Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da un famelico dio spaziale chiamato Galactus (Ralph Ineson) e da Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza, la situazione diventa improvvisamente molto personale".