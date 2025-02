The Fantastic Four: First Steps, il teaser anticipa l'origine dei poteri dei protagonisti

Un nuovo teaser conferma la data di uscita del trailer di The Fantastic Four: First Steps, svelando anche qualche immagine inedita.

Il teaser di The Fantastic Four: First Steps, oltre a confermare l'arrivo del trailer nella giornata di domani, anticipa inoltre qualche immagine dell'atteso film.

Nel video si assiste infatti ai momenti che precedono il lancio nello spazio che poi porterà i protagonisti a trasformarsi in supereroi e avere incredibili abilità.

Le prime anticipazioni sui Fantastici Quattro

Nel video promozionale di The Fantastic Four: First Steps, la Marvel ha annunciato: "La Future Foundation vi invita a compiere i primi passi in questa fantastica nuova epoca".

Nel filmato si possono poi vedere dei ragazzini correre verso la vetrina di un negozio di elettrodomestici, dove vogliono assistere al lancio nello spazio del team guidato da Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach).

Ecco il video:

Il gruppo di astronauti comprende anche Reed Richards interpretato da Pedro Pascal, Sue Storm che ha il volto di Vanessa Kirby, e Johnny Storm, ruolo affidato a Joseph Quinn. I protagonisti si trasformeranno poi in La Cosa, Mr. Fantastic, la Donna Invisibile e la Torcia Umana.

Cosa racconterà il nuovo film del MCU

Il film Marvel arriverà nei cinema di tutto il mondo nel mese di luglio e nel cast ci sono anche Julia Garner che è Silver Surfer, Ralph Inecon nei panni del malvagio Galactus, e John Malkovich e Paul Walter Hauser in ruoli ancora avvolti dal mistero.

The Fantastic Four, dagli anni '60 con amore: un casting stratosferico per un cinecomic pronto a sorprenderci

La storia sarà ambientata negli anni '60 e mostrerà l'origine dei supereroi, alle prese con il loro nuovo ruolo nella società e il legame esistente tra loro, il tutto mentre devono difendere la Terra da Galactus e Silver Surfer. Il piano del villain, che spera di poter divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti, non è però l'unico problema e la situazione inizia improvvisamente a diventare davvero personale.

Alla regia del film c'è Matt Shakman, già collaboratore della Marvel in occasione della serie WandaVision.