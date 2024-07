The Fantastic Four: First Steps, il regista conferma che non ci sarà la storia delle origini

Il regista di The Fantastic Four: First Steps, Matt Shakman, spiega perché ha saltato la storia delle origini nell'imminente reboot.

I Marvel Studios hanno mostrato alcune prime immagini di The Fantastic Four: First Steps al Comic-Con di ieri e ora abbiamo qualche dettaglio in più sulla trama del reboot.

Il film, che si svolge in un'ambientazione retrofutura degli anni '60, non ha luogo sulla Terra-616. Tuttavia, con la Prima Famiglia Marvel confermata per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, è chiaro che avranno un ruolo importante nella saga del Multiverso.

Non sarà una storia delle origini della Prima Famiglia Marvel

Parlando con Entertainment Weekly, il regista di The Fantastic Four: First Steps, Matt Shakman ha spiegato perché questo film non sarà l'ennesima storia di origini. "Una delle cose che abbiamo deciso fin dall'inizio è stata quella di non fare una storia di origini", ha detto. "Uno dei modi in cui lo facciamo nostro è iniziare la nostra storia da dopo. C'è un sacco di narrazione ben nota che porta a quel momento, giusto?".

Il cast di The Fantastic 4

"E poi si inventa la nuova storia partendo praticamente dalla fine del primo atto, e noi abbiamo pensato: 'Beh, iniziamo questa cosa con un piede completamente nuovo'. Quindi stiamo iniziando da lì", ha aggiunto Shakman prima di confermare di non aver guardato nessuno dei precedenti film dei Fantastici Quattro.

"Stiamo davvero facendo una cosa nostra specifica. Questo non è un discredito per quei film. Ma stiamo raccontando la nostra storia. Come in ogni grande opera teatrale, puoi fare uno spettacolo con quattro persone e poi rifarlo con quattro persone diverse, ed è la stessa opera, ma è un'esperienza completamente diversa".

"Il nostro film è ambientato negli anni '60, una sorta di retro-futuro anni '60, e parla molto della corsa allo spazio e del viaggio là fuori", ha detto Shakman a proposito del nuovo titolo del reboot. "Quindi First Steps ha in parte a che fare con quell'idea di esplorazione". L'uscita del film è prevista per il 13 agosto 2005.