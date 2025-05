The Fantastic Four: First Steps, la Prima Famiglia Marvel litiga in una nuova clip del reboot MCU

In occasione delle finali della NBA Western Conference, i Marvel Studios hanno diffuso una nuova clip promozionale di The Fantastic Four: First Steps.

Nell'ambito della campagna promozionale legata alle finali della Western Conference NBA, i Marvel Studios hanno rilasciato una nuova clip del film The Fantastic Four: First Steps, l'atteso reboot del celebre team Marvel all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Nel breve filmato, vediamo Reed Richards, Sue Storm e Johnny Storm salire sulla cima del Baxter Building, dove Ben Grimm e il robot di supporto H.E.R.B.I.E. stanno preparando la cena, mentre a un certo punto si scatena una specie di discussione in pieno stile familiare.

Anche se non è stato confermato ufficialmente, circola l'ipotesi che durante la partita di stasera possa essere diffuso un nuovo trailer completo del film.

Il cast e la trama di The Fantastic Four: First Steps

Il film vede Pedro Pascal (The Last of Us, Freaky Tales) nei panni di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby (Mission: Impossible - Dead Reckoning) nel ruolo di Sue Storm/Donna Invisibile, Joseph Quinn (Stranger Things) in quello di Johnny Storm/Torcia Umana, ed Ebon Moss-Bachrach (The Bear, The Punisher) come Ben Grimm/La Cosa. A completare il cast principale c'è Julia Garner (Ozark, Wolf Man) nei panni della nuova versione di Silver Surfer.

Il potente Galactus, divoratore di mondi, sarà interpretato da Ralph Ineson, mentre Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser e John Malkovich parteciperanno al film in ruoli ancora non rivelati.

Secondo quanto dichiarato da Kevin Feige, la storia si svolgerà in un universo alternativo rispetto alla linea temporale principale del MCU. Tuttavia, la presenza della squadra in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars è già confermata, lasciando intendere che potrebbero essere integrati definitivamente nell'universo 616. A tal proposito, si vocifera che la scena post-credits di Thunderbolts anticipi il loro arrivo nell'MCU principale.

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

Ambientato in un universo retro-futuristico ispirato agli anni Sessanta, The Fantastic Four: First Steps offrirà una rilettura stilistica e narrativa del gruppo fondatore della Marvel. Al centro della trama troviamo la tensione tra il loro legame familiare e il dovere eroico, mentre affrontano una delle minacce più imponenti dell'intero cosmo: Galactus. A complicare ulteriormente la situazione, l'enigmatico Silver Surfer renderà la sfida ancora più personale per i protagonisti.

Il film è diretto da Matt Shakman (WandaVision) e arriverà nelle sale il 23 luglio 2025.