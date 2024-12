The Fantastic Four: First Steps, un nuovo poster anticipa l'unione della super famiglia Marvel

In un nuovo artwork dedicato a The Fantastic Four: First Steps di Rafael Caban, il gruppo di supereroi si batte il pugno per ribadire la loro unione prima di ogni sfida.

L'artwork in questione vede Mister Fantastic, la Donna Invisibile, la Cosa e la Torcia Umana battersi il pugno sopra il titolo del film, con parte della mano della Donna Invisibile che svanisce e il braccio della Torcia Umana che prende fuoco oltre il polso.

In didascalia, Caban ha dichiarato: "First Steps nel 2025", continuando a notare in quest'ultimo: "Sembra che le riprese di The Fantastic Four: First Steps siano terminate! L'ho già detto (molte volte) ma sono davvero entusiasta di questo film! Seguiranno altri artwork!".

Ponendo i riflettori sul film in arrivo l'anno prossimo, il regista Matt Shakman ha sottolineato che non ci sono altri eroi nella realtà della squadra, affermando: "Il bello è che stiamo costruendo un nuovo universo in cui non ci sono altri eroi. Sono i Fantastici Quattro".

Inoltre, Shakman ha parlato dell'ispirazione che sta traendo per il reboot del MCU ambientato negli anni '60, affermando che è "molto incentrato sulla corsa allo spazio e sul viaggio là fuori", quindi First Steps è "in parte legato a quell'idea di esplorazione".

Il regista ha inoltre affermato: "Il fumetto è stato creato nei primi anni '60, proprio mentre iniziava la corsa allo spazio, quindi è infuso di quell'idea di guardare alle stelle e di sognare un futuro in cui saremmo stati viaggiatori spaziali. Volevo quindi prendere tutto il materiale dell'Apollo 11 e immaginare che, invece di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, fossero gli Storm, Ben Grimm e Reed Richards a partire per lo spazio". The Fantastic Four: First Steps uscirà il 25 luglio 2025.