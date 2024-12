The Fantastic Four: First Steps, nuove foto da un set abbandonato svelano un misterioso tunnel sotterraneo

È stata scoperta una location cruciale per il prossimo film del Marvel Cinematic Universe, The Fantastic Four: First Steps.

Recenti foto e video da un set del film di The Fantastic Four: First Steps hanno rivelato un'importante scoperta: un tunnel sotterraneo. Le immagini, pubblicate dal Daily Mail, mostrano una serie di ambienti sotterranei, con dettagli che suggeriscono un legame con la trama del film. I video mostrano anche dei lavori di costruzione in corso, con attrezzature tipiche di un set cinematografico.

Questo set sotterraneo, precedentemente sconosciuto, è stato completamente abbandonato dopo la fine delle riprese. Le foto includono anche le mappe della produzione, intitolata 'Blue Moon', e offrono uno sguardo più approfondito a questo set situato nella miniera di Middleton, nei Derbyshire Dales.

L'Uomo Talpa apparirà nel reboot?

Alcune voci suggeriscono che questa scoperta potrebbe essere legata al laboratorio segreto dei Fantastic Four o a un ambiente che faccia parte della loro storia. Sebbene i dettagli sulla trama non siano ancora stati completamente confermati, queste riprese danno un'idea della direzione che potrebbe prendere il reboot.

New photos from an abandoned set for 'The Fantastic Four: First Steps' reveal a fully constructed underground lair, home to Subterranean (Moleman). pic.twitter.com/vpw2UuRUzV — The MCU Den (@mcu_den) December 5, 2024

Anche se non è stato confermato, il set sotterraneo scoperto potrebbe suggerire che Harvey Rupert Elder, alias l'Uomo Talpa, apparirà in qualche modo nel film. Anche se Galactus sarà il cattivo principale della storia, questo non significa che il film della Fase 6 non possa includere altri cattivi impiegati in ruoli secondari. Considerato che alcuni attori si sono recentemente uniti al reboot in ruoli ancora non definiti, sussiste la possibilità che uno di loro possa interpretare l'Uomo Talpa.

La descrizione ufficiale di The Fantastic Four: First Steps recita: "Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, il nuovo reboot presenta la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), che affronta la loro sfida più ardua".

"Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da un famelico dio spaziale chiamato Galactus (Ralph Ineson) e da Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza, la situazione diventa improvvisamente molto personale".