The Fantastic Four: First Steps, svelati i primi dettagli sulla trama del reboot

Sono trapelati online i primi dettagli sulla trama del prossimo reboot della Marvel, The Fantastic Four: First Steps.

Sono stati rivelati i primi dettagli della trama di The Fantastic Four: First Steps, e sembra che nel reboot vedremo la Prima Famiglia Marvel acquisire i superpoteri.

L'aspettativa già confermata dal regista è che i Marvel Studios saltino la storia delle origini della squadra in The Fantastic Four: First Steps, ma solo perché li vedremo come eroi affermati, non significa che non vedremo dei flashback.

Oggi sono emerse nuove informazioni tramite lo scooper UnBoxPHD, che suggeriscono che vedremo il momento in cui i membri della Prima Famiglia Marvel tornano sulla Terra, dopo essersi trasformati per la prima volta a bordo della loro astronave. Si tratta di un momento cruciale della storia dei Fantastici 4 e rivederlo sullo schermo è una prospettiva entusiasmante.

Secondo il fotografo - che ha trascorso le ultime settimane a girare sul set di The Fantastic Four: First Steps - questa scena vedrà "i Fantastici Quattro andare nello spazio con un volo sperimentale. Vengono salutati dal pubblico americano".

E aggiunge: "In questa stessa scena, i Fantastici Quattro vengono riaccolti sulla Terra ignari di essere stati esposti ai raggi cosmici. Ecco perché non vediamo nessuno del cast in uniforme".

I Marvel Studios hanno annunciato che Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Donna invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia umana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) faranno parte del cast di The Fantastic Four: First Steps. Ci saranno anche Ralph Ineson nel ruolo di Galactus, Julia Garner in quello di Shalla-Bal/Silver Surfer e Paul Walter Hauser, John Malkovich e Natasha Lyonne in ruoli misteriosi. La storia vede Galactus e Silver Surfer puntare alla distruzione della Terra.

Il regista Matt Shakman ha lavorato con il co-sceneggiatore di Avatar 2 Josh Friedman e con Cam Squires di WandaVision alla sceneggiatura di The Fantastic Four: First Steps. Il film uscirà nelle sale il 25 luglio 2025.