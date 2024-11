The Fantastic Four: First Steps, le foto sul set rivelano un nuovo sguardo al Mister Fantastic di Pedro Pascal

The Fantastic Four: First Steps le nuove foto sul set in Spagna rivelano un nuovo sguardo al Mister Fantastic di Pedro Pascal.

Il cast principale di The Fantastic Four: First Steps è attualmente in Spagna per le ultime due settimane di riprese e Pedro Pascal è stato avvistato sul set nel ruolo di Reed Richards, alias Mister Fantastic.

Queste foto sono state scattate prima che le telecamere girassero, ma possiamo vedere la star de Il Gladiatore 2 che sfoggia gli iconici capelli grigi di Reed e la tuta blu della squadra sotto la giacca.

Date un'occhiata alle nuove foto del set di The Fantastic Four: First Steps nei post qui sotto.

Le nuove foto dal set e la trama

Non è chiaro quale sia la location per cui il film è stato girato, anche se l'architettura moderna dovrebbe adattarsi bene alla New York futuristica in cui si svolge la storia. Le foto del set non hanno rivelato molto su The Fantastic Four: First Steps come speravamo.

Pedro Pascal entre tomas de #FantasticFourFirstSteps pic.twitter.com/SV5R4xWLyr — Javier Canal Diez ???? ???? (@javicadi_99) November 20, 2024

Montando luces y preparando el set para #FantasticFourFirstSteps pic.twitter.com/Ci1mAv5Ej9 — Javier Canal Diez ???? ???? (@javicadi_99) November 19, 2024

Quando all'inizio dell'anno gli è stato chiesto perché avesse accettato di interpretare l'uomo più intelligente dell'Universo Marvel, Pascal ha risposto: "Principalmente per il cast di cui avrei fatto parte. Matt Shakman, il regista, è un mio amico da sempre. E per l'influenza del mondo Marvel, che è stato l'artefice di gran parte dell'intrattenimento popolare".

"Essere invitato a partecipare a questa esperienza è qualcosa a cui non potevo dire di no", ha continuato la star di The Last of Us. "Amo il fumetto e amo far parte di una famiglia". Mentre John Krasinski era il preferito dai fan per questo ruolo nel MCU, ha avuto la sua occasione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma non era quello che i Marvel Studios volevano per la variante principale di Reed. Pascal, tuttavia, ha un aspetto stellare nel ruolo.

Ambientato sullo sfondo vibrante di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni '60, il nuovo reboot presenta la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), che affronta la loro sfida più ardua.

Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, devono difendere la Terra da un famelico dio spaziale chiamato Galactus (Ralph Ineson) e da Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza, la situazione diventa improvvisamente molto personale.