The Fantastic Four: First Steps, svelato il ruolo da villain di John Malkovich?

Una nuova indiscrezione emersa online sembra aver svelato il ruolo di John Malkovich nel film The Fantastic Four: First Steps, il reboot delle avventure dei supereroi Marvel.

I dettagli sui personaggi, come tradizione nel MCU, non sono ancora stati svelati, quindi se non volete rischiare di rovinarvi la sorpresa non proseguite con la lettura.

Il ruolo affidato a John Malkovich

La possibile notizia è emersa grazie a Murphy's Multiverse che sostiene John Malkovich abbia in The Fantastic Four: First Steps il ruolo di uno dei villain più conosciuti della Marvel: Ivan Kragoff, ovvero Fantasma Rosso.

Il personaggio è stato creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1963.

Tra le pagine si racconta che l'astronauta sovietico Ivan Kragoff, dopo aver studiato i Fantastici Quattro, parte a bordo di una navicella costruita con un materiale trasparente, progettata per consentire ai raggi cosmici di filtrare al suo interno. Ivan acquisisce così la capacità di togliere 'sostanza' al proprio corpo, rendendolo penetrabile dagli oggetti, utilizzando lo pseudonimo Fantasma Rosso.

Negli anni il villain si scontra più volte con i Fantastici Quattro e viene esiliato definitivamente da Doctor Strange in un altro universo.

I fan della Marvel potrebbero avere la conferma del ruolo affidato a Malkovich grazie all'evento D23 in programma in Brasile durante il weekend.

I protagonisti del reboot

Il ritorno dei Fantastici Quattro avrà come star Pedro Pascal nella parte di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby che sarà Sue Storm/La donna invisibile, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana, ed Ebon Moss-Bachrach che interpreterà Ben Grimm/la Cosa.

Julia Garner sarà invece la versione Shala-Bal di Silver Surfer e Galactus sarà interpretato da Ralph Ineson.

L'arrivo nelle sale del film è previsto per il 25 luglio 2025.