The Fantastic 4, David Krumholtz si era proposto come La Cosa e ora chiede un nuovo ruolo nel MCU

David Krumholtz è un grandissimo fan dei fumetti e per questo motivo si era proposto ai Marvel Studios per il ruolo di Ben Grimm / La Cosa nel nuovo The Fantastic 4. L'attore ha persino incontrato il regista Matt Shakman, ma non ha ottenuto la parte.

"È stato un mio grande obiettivo, in un certo senso oltremodo folle, quello di far parte del MCU in qualche modo. Ho conosciuto [il regista] Matt Shakman per Ben Grimm", ha raccontato a Entertainment Weekly.

Krumholtz ha spiegato che la sua breve campagna online per partecipare al progetto gli ha assicurato l'incontro con il regista del film: "L'ho incontrato solo in virtù di un post su Twitter o su Instagram che poi ho tolto due ore dopo averlo pubblicato. Ero imbarazzato. Il mio post diceva: 'Voglio solo partecipare alla conversazione'. C'era una foto della Cosa e Matt l'ha vista in qualche modo. Ho avuto un incontro con lui e ne abbiamo discusso. E non sono mai stato così audace in un incontro prima d'ora, implorando di ottenere il ruolo, vendendo direttamente l'idea di quanto fossi interessato e appassionato per il ruolo. Ma ovviamente non è successo".

L'amore dell'attore per il ruolo deriva dalla sua passione per i fumetti. "Sono cresciuto leggendo i fumetti Marvel. Era l'unica cosa che leggevo", ha continuato. "Non ero un grande appassionato della DC. Leggevo solo Marvel ed è diventata un'ossessione. Ho anche lavorato in un negozio di fumetti prima di diventare attore, e venivo pagato in fumetti. Avevo 11 anni. Quando la Marvel ha iniziato a fare film, è stato incredibile. Ricordo di aver pensato, da bambino, leggendo questi fumetti, che sarebbero stati dei film fantastici, ma non potevano farli. Non c'era la tecnologia per realizzarli correttamente. E all'improvviso è arrivata, e hanno fatto tutto bene. E sono stati fedeli ai costumi e a ogni minimo dettaglio".

Con l'annuncio del cast di The Fantastic 4, il ruolo di Ben Grimm è andato quindi a Ebon Moss-Bachrach, per cui Krumholtz non ha espresso che ottime parole:

"Penso che Ebon Moss-Bachrach sia davvero un'ottima scelta", ha commentato. "Per certi versi ha molto più senso".

Krumholtz non mollerà in ogni caso la sua "campagna" e si è già proposto per l'eventuale ruolo di Uomo Talpa, che fu il primo villain del quartetto nel fumetto del 1961.

"Voglio dire, sono una scelta obbligata per l'Uomo Talpa, no? Ma non lo so. Farò tutto quello che la Marvel mi dirà di fare. Probabilmente finirò per interpretare il terapeuta di un supereroe. Ammettiamolo. Purtroppo c'è poca scelta per quelli come me in quel mondo. Sono vecchio e non sono in una forma accettabile. Quindi vedremo come andrà a finire, se mai finirà in qualche modo".