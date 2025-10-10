The Family Plan 2: Mark Wahlberg fa a botte con Kit Harington nelle foto del sequel, in arrivo su Apple TV+

The Family Plan 2 è pronta per arrivare in streaming su Apple TV+ il 21 novembre. Mark Wahlberg e Michelle Monaghan tornano nei panni dei coniugi Morgan, ma stavolta la vacanza perfetta rischia di saltare per l'irruzione di un vecchio nemico. Le prime foto ufficiali, infatti, mostrano un faccia a faccia senza complimenti tra Wahlberg e Kit Harington: è abbastanza per capire che il passato dell'ex assassino sotto copertura non è affatto archiviato. Cos'altro ci aspetta nel sequel?

The Family Plan 2: cosa sappiamo del film

The Family Plan

In queste prime immagini e secondo le indiscrezioni sul secondo capitolo di The Family Plan, Dan e Jessica (Michelle Monaghan) appaiono accanto ai figli Nina (Zoe Colletti) e Kyle (Van Crosby) in una situazione di apparente normalità. Il colpo di scena, però, non manca e arriva con l'ingresso di Kit Harington, legato ai giorni da agente segreto del protagonista interpretato da Mark Wahlberg. In una delle immagini i due se le suonano di santa ragione: che ci siano vecchi conti da regolare? Che cosa pretende davvero questo ospite sgradito?

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Dan organizza per le festività un viaggio all'estero per far respirare aria nuova alla famiglia. L'arrivo dell'uomo del passato però manda tutto in frantumi. Iniziano così inseguimenti, equivoci, colpi di scena e persino un paio di rapine che trasformano le città europee in un percorso a ostacoli.

Il registro del film resta brillante, ma l'azione prende il comando: si discute, ci si protegge, si sbaglia insieme. Ed è proprio lì che la famiglia scopre di essere più salda di quanto pensasse.

Cresce l'attesa per l'uscita su Apple TV+

Una scena di The Family Plan

The Family Plan 2 debutta su Apple TV+ il 21 novembre. È il primo seguito cinematografico prodotto dalla piattaforma, che dal 2019 ha messo in catalogo circa cinquanta film originali. Ma non si tratta di un azzardo: il capitolo del 2023 è stato per mesi il titolo più visto del servizio, prima di essere superato nel 2024 da Wolfs con George Clooney e Brad Pitt. Insistere su un marchio riconoscibile, in pieno periodo natalizio, significa quindi presidiare la nicchia dell'azione per famiglie, quando il pubblico cerca comfort e storie interessanti.

Le immagini del sequel suggeriscono che il passato di Dan pretenderà il suo conto, ma la domanda è se la famiglia riuscirà a pagarlo senza andare in pezzi.