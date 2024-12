Kit Harington reciterà accanto a Mark Wahlberg in The Family Plan 2

Kit Harington è entrato nel cast di The Family Plan 2, il sequel della commedia action con star Mark Wahlberg.

La star di Industry e Il Trono di Spade affiancherà quindi sul set il protagonista Mark Wahlberg nel progetto che verrà prodotto da Apple Original Films.

Le prime anticipazioni di The Family Plan 2

Il cast del secondo capitolo della storia vedrà tra i protagonisti, oltre alla new entry Kit Harington, anche Michelle Monaghan, Zoe Colletti e Van Crosby.

Mark Wahlberg sarà coinvolto come protagonista e produttore della continuazione di The Family Plan, film prodotto da Skydance Media.

Il progetto originale ha debuttato lo scorso anno sulla piattaforma di streaming Apple TV+, diventando il film originale più visto del 2023.

Harington sul red carpet di Roma

La sceneggiatura è firmata da David Coggeshall e la storia è ambientata a Natale, in Europa, dove Dan ha pianificato la perfetta vacanza per i Morgan. Il suo passato, tuttavia, tornerà a tormentare la famiglia in modo inaspettato.

I recenti progetti della star britannica

Kit Harington ha recentemente avuto il ruolo del miliardario Henry Muck nella serie Industry e ha recitato in film come The Beast Within.

L'attore aveva inoltre svelato che era coinvolto nello sviluppo di un potenziale spinoff della serie Il Trono di Spade dedicato alla storia di Jon Snow, il personaggio creato da George R.R. Martin che gli ha regalato la fama internazionale. HBO ha successivamente confermato che, almeno per il momento, lo sviluppo del progetto è stato abbandonato perché non si è riusciti a trovare il giusto approccio alla storia. I fan di Kit e di Jon Snow, tuttavia, possono continuare a sperare: i vertici della tv via cavo non hanno escluso che in futuro si possa decidere di riprendere in mano il materiale e cercare un nuovo modo per portarlo sugli schermi televisivi.