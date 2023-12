The Family Plan, Mark Wahlberg super papà nel film di AppleTV+

Mark Wahlberg ci ha abituato ai suoi ruoli d'azione. È strano quindi vederlo con bimbo in braccio mentre fa la spesa al supermercato. Quando pensiamo però di aver capito quale tipo di film stiamo guardando, The Family Plan spiazza: su Apple TV+ dal 15 dicembre, la pellicola di Simon Cellan Jones si trasforma infatti in tutt'altro.

The Family Plan: una foto del film

Con lui Michelle Monaghan nel ruolo di una moglie che vorrebbe un po' più di avventura nella sua vita. E, quando scopre che il marito in realtà prima di conoscerla era un assassino, viene esaudita in modo abbastanza impensabile. Abbiamo incontrato i due attori, a cui, come prima cosa, abbiamo chiesto qual è quel "film per famiglie", come è The Family Plan, che guardano sempre insieme alla loro di famiglia.

Wahlberg ci ha spiazzato: "Una volta guardavamo dei bei film di animazione, ma ora mia moglie e i miei figli vogliono guardare solo film horror! E a me non piacciono! Non fanno per me. L'altra sera dovevamo vedere un film insieme e mi sono trovato a guardare Leprechaun: c'è un Leprecauno che cerca di uccidere tutti e spunta fuori dallo stomaco di una persona. Me ne sono andato prima che finisse!"

The Family Plan: intervista a Mark Wahlberg e Michelle Monaghan

Visto che la famiglia è al centro del film, cosa significa per gli attori? Mark Wahlberg non ha dubbi: "La famiglia è tutto! È la cosa più importante. Sono le persone che ci saranno sempre per te, non importa cosa succeda".

Per Michelle Monaghan: "Per me è lo stesso: ogni scelta e cosa che faccio si ispira alla mia famiglia. Uno dei motivi per cui ho accettato questo film è proprio perché riguarda la famiglia: raccontiamo la difficoltà di essere genitori, che è un tema universale. Crescere i figli, mantenere un buon rapporto con loro, tenerlo sempre vivo, riscoprirsi ogni giorno. I film per famiglie sono unici: e non se ne fanno così tanti a Hollywood. Quindi sono molto felice di aver fatto un film che i miei figli e mio marito si possono godere. Penso che questo sia un classico film per famiglie che le persone ameranno".

The Family Plan, la recensione: il viaggio familiare on the road che non ti aspetti

In The Family Plan il personaggio di Wahlberg, Dan, improvvisamente da noioso si trasforma in cool. I genitori possono essere cool agli occhi dei figli? Per l'attore non è questa la cosa importante: "Non penso che i figli vedano i genitori "cool". I genitori fanno tutte le cose spiacevoli. La cosa importante è essere davvero in connessione con i propri figli. Bisogna badare anche alle piccole cose: ho notato che fanno più danni a lungo termine. Bisogna assicurarsi di proteggere i propri figli in ogni modo".

The Family Plan: una scena del film

The Family Plan affronta anche il tema del divario generazionale: il figlio della coppia fa il gamer su Twitch, e i genitori non capiscono bene questo suo sogno. Quando succede, secondo Monaghan, è importante sostenere comunque le aspirazioni dei propri figli: "Penso che sia molto positivo che si appassionino a qualcosa, qualsiasi essa sia, quando sono così giovani. Anche i videogiochi: può evolvere in qualcos'altro. Fare il programmatore, creare videogame, essere un gamer professionista. Mia figlia fa una cosa davvero particolare: danza irlandese! Non ho idea di cosa sia, ma lei la ama! La sostengo perché le piace e si impegna: e penso sia una qualità che i ragazzi abbiano, più vanno avanti nella vita".