The Family Plan, la recensione: il viaggio familiare on the road che non ti aspetti

Non possiamo non pensare a Ghosted mentre scriviamo la recensione di The Family Plan, il film Apple TV+ Original arrivato in streaming sulla piattaforma giusto in tempo per Natale. Questo perché, se la pellicola di Dexter Fletcher univa in modo inedito commedia romantica e action spionistico, portandosi dietro e dentro gli stilemi e le caratteristiche di entrambi i generi, lo stesso sembra fare il nuovo film di Simon Cellan Jones con protagoniste altre due star (ri)conosciute, Mark Wahlberg e Michelle Monaghan, mescolando questa volta la commedia familiare e il film d'azione. Cosa ne sarà uscito fuori? Scopriamolo insieme.

Un mix di generi

The Family Plan: un'immagine del film

La trama di The Family Plan cambia in corso d'opera, proprio come il film di Fletcher che, a partire dal titolo, sembrava propendere più per il primo genere che per il secondo. Dan Morgan (Mark Wahlberg) ha la classica vita perfetta da periferia americana: una bella casa, un buon lavoro come venditore d'auto di successo, una moglie che ama (Michelle Monaghan) e tre figli che adora. Peccato che il passato stia per bussare prepotentemente alla sua porta... per sfondarla. Già, perché il suo precedente impiego era tutt'altro che canonico: uno dei più temibili sicari del governo con l'incarico di eliminare la feccia dalla delinquenza mondiale.

Quando i suoi vecchi datori di lavoro vengono a cercarlo, Dan si trova costretto a fare armi (è proprio il caso di dirlo) e bagagli insieme all'ignara consorte e alla prole ancora più all'oscuro della sua precedente vita, spacciando la fuga come una gita a sorpresa - la moglie si sentiva bloccata nella loro routine e aveva desiderato un gesto spontaneo - verso Las Vegas. Ecco quindi che il classico viaggio familiare in macchina - per non essere rilevati attraverso biglietti del treno o aerei - e senza smartphone - un detox social - diventa una corsa contro il tempo. Da un lato per sfuggire ai suoi temibili ex dirigenti (che riserveranno più di qualche sorpresa) e dall'altro per riuscire a dire alla propria famiglia la verità sulla sua (ex) identità.

Action formato famiglia

The Family Plan: Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, in una scena del film

Mark Wahlberg funziona tanto come amorevole padre e marito quanto come (anti)eroe action (tanto da aver eseguito quasi tutti gli stunt), Michelle Monaghan è un'ottima co-protagonista e la chimica tra loro è palpabile (merito forse anche della loro reunion dopo Boston - Caccia all'uomo), ma soprattutto sorprendono e convincono i due figli adolescenti: Zoe Colletti, già vista in Fear the Walking Dead e Only Murders in the Building (dove interpretava la figliastra di Steve Martin), Van Crosby, che aveva debuttato in Splitting Up Together come figlio di Jenna Fisher e Oliver Hudson, insieme al neonato adorabile interpretato dalle gemelle Iliana e Vienna Norris. Proprio quest'ultimo è (involontariamente) protagonista delle scene action più divertenti e surreali, in particolar modo una ambientata in un supermercato.

The Family Plan: la spassosa sequenza al supermercato

Luogo-simbolo della vita da padre di famiglia, così come il minivan che accompagna i protagonisti nel loro lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti e che rappresenta il passaggio da un'esistenza da scapolo a quella familiare. Eppure Dan ama quella vita molto più della precedente e vorrebbe non dover tornare indietro per nulla al mondo. L'aspetto che accomuna i protagonisti è che il personaggio di Wahlberg non è l'unico ad avere un segreto, anche se non così profondo ovviamente: la figlia ha abbandonato la carriera scolastica da giornalista, invaghita di un ragazzo più grande che frequenta l'università e che sembra averla cambiata, mentre il figlio ha continuato a coltivare all'insaputa dei genitori la propria passione per i giochi online, dove è considerato uno cool a differenza dell'ambiente scolastico, dove viene trattato da sfigato.

Un caotico via vai

The Family Plan: il cast in una scena

Sebbene parta da un assunto fortemente surreale e lo sviluppo lo sia altrettanto, con alcune sequenze che chiedono una grande sospensione dell'incredulità da parte degli spettatori - forse anche più di Ghosted - finale compreso, è interessante vedere questo filone che va ad inserirsi nell'offerta di Apple TV+, qui più commerciale ma mai becera. C'è un delicatissimo spostarsi tra i generi e i toni (anche del road trip e di una storia ambientata a Las Vegas) da parte della sceneggiatura di David Coggeshall e della regia di Simon Cellan Jones, mentre fiore all'occhiello della pellicola sono sicuramente i camei dell'ex Nikita Maggie Q (che con Monaghan aveva già lavorato in Mission: Impossible 3) e Ciarán Hinds. The Family Plan è un titolo dal molteplice significato: quello che definisce il "piano di vita" che una persona fa quando mette su famiglia, che poi viene anche utilizzato spesso per alcune offerte ad hoc come quelle delle compagnie telefoniche; e quello per la sopravvivenza messo in piedi dal protagonista una volta che è stato "bruciato". Sarà bruciata anche la possibilità di unire due stili di vita che apparentemente non possono coesistere, proprio come quella dei generi messi insieme nel film?