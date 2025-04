The Family anticipazioni 25 aprile 2025: Hulya perde tutto ma riesce a incastrare Leyla in carcere

Nella giornata di venerdì 25 aprile 2025 la soap The Family si prepara a sorprendere i suoi fan. Canale 5 ha infatti deciso di rinunciare all'appuntamento pomeridiano con Tradimento per mandare in onda una puntata delle durata di due ore dell'altra dizi turca. Si comincia alle 14:10, subito dopo Beautiful, e si finisce alle 16:15, prima della striscia quotidiana di The Couple.

The Family 2: dove eravamo rimasti

I Soykan non hanno altra scelta che rivolgersi all'odiata Nedret se vogliono evitare il porto per il contrabbando: Hulya non vorrebbe cedere alla pressione di Aslan, ma alla fine è proprio il giovane boss a mettere in mezzo la zia. Devin, dal canto suo, è preoccupata che in caso di risposta negativa, Aslan possa mettersi di nuovo nei guai.

In carcere, Melek racconta a Leyla la sua vera storia e il motivo per il quale ha ucciso suo marito. A casa intanto Devin si scontra con Hulya, che ha mandato i nipotini a scuola nonostante l'opinione opposta della psicologa.

Anticipazioni The Family: Leyla incastrata da Hulya e Melek

Locandina di The Family

Aslan e Cihan stanno provando a convincere Sansar, con i soliti metodi poco ortodossi, ad addossarsi la colpa per la morte di Tolga. Ma per il Soykan e Devin è tempo di correre a scuola, dove Zeynep ha aggredito un compagno di classe.

Hulya intanto ha deciso di far visita a Leyla in carcere con il solo scopo di obbligarla ad affidarle i bambini: davanti al rifiuto, la donna decide di sfruttare gli ultimi minuti a sua disposizione per chiedere un incontro con Melek.

Mentre Cihan ed Ibrahim si accordano di nascosto, Serap li osserva da lontano. Leyla intanto viene aggredita proprio da Melek, ma riesce a non essere ferita. Nota però un comportamento strano dell'altra, pensando che per fortuna tra poco potrà tornare a piede libero. Turgut, infatti, avvisa Aslan che Sansar ha deciso di confessare: per il Soykan questo rappresenta motivo di gioia, per il ritorno di Leyla, ma anche di tristezza. Quando la madre sarà tornata dai bambini, Devin potrà finalmente lasciarsi le storie della villa, e quindi Aslan, alle spalle.

A proposito della casa: Hulya, sotto shock, ha scoperto che ogni suo bene, villa compresa, è stato confiscato. Come se non bastasse deve anche rispondere alla telefonata umiliante di Nedret. Serap intanto prova ad avvelenare Cihan, ma, pentita, gli strappa il bicchiere di mano un attimo prima che sia troppo tardi.

Leyla invece proprio quando sta per uscire dal carcere, scopre che contro di lei c'è una nuova accusa: avere aggredito Melek cercando di ucciderla. Disperata, la Soykan racconta tutto ad Aslan, confessandogli che Melek si è in realtà pugnalata da sola, e che lei è stata trovata con l'arma in mano solo perchè voleva impedire all'altra di suicidarsi.

Leyla intuisce però che dietro alle nuove accuse si cela un losco piano: che sia colpa di Hulya?

Il dubbio si trasforma in certezza quando Serap mostra un video a Devin che non lascia spazio ad altre supposizioni. Aslan, già indispettito per l'imboscata che Cihan ha teso ai suoi uomini, rubando tutto il denaro che stavano trasportando,quando vede il video perde il controllo.