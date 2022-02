The Fall of the House of Usher: Mike Flanagan annuncia l'inizio delle riprese

Sono in corso a Vancouver le riprese di The Fall of the House of Usher, nuova miniserie horror di Mike Flanagan per Netflix ispirata a Edgar Allan Poe.

La serie in otto episodi sarà basata su più opere del leggendario autore Edgar Allan Poe, lo show è descritto come "un racconto epico di avidità, orrore e tragedia".

The Fall of the House of Usher vedrà Frank Langella nel ruolo di Roderick Usher. Nel cast Mark Hamill, Carla Gugino, Mary McDonnell che sarà Madeline Usher, Carl Lumbly nel ruolo di C. Auguste Dupin, Michael Trucco, T'Nia Miller, Paola Nuñez, Henry Thomas, Kyleigh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Katie Parker, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Aya Furukawa, Daniel Jun, Matt Biedel, Ruth Codd, Annabeth Gish, Igby Rigney, Jayr Tinaco, Willa Fitzgerald e Robert Longstreet.

Creata dallo showrunner Mike Flanagan, che dirigerà tutti e otto gli episodi, la serie è prodotta da Flanagan, Trevor Macy, Emmy Grinwis, Melinda Nishioka e Michael Fimognari.

La caduta della casa degli Usher è un racconto pubblicato da Poe nel 1839 nel quale il protagonista viene invitato dal suo amico di infanzia Roderick Usher presso la sua casa di famiglia. Al suo arrivo, il protagonista resta negativamente colpito dall'aspetto della casa, un'abitazione cupa e tetra. Roderick Usher, che lo accoglie calorosamente, è in condizioni di salute precarie: il suo aspetto è quello di un uomo fortemente provato. Una sera Usher annuncia al protagonista la morte di sua sorella, Lady Madeline, e gli chiede di trasportare il corpo della donna nelle segrete, in attesa di una opportuna sepoltura.