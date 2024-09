Mike Flanagan rivela: "Per il mio funerale voglio sorrisi e spaventi improvvisi"

Durante un'intervista Mike Flanagan ha rivelato che per il suo funerale vorrebbe vedere sorrisi e jump scare, come nei suoi film più acclamati

Lo scrittore e regista Mike Flanagan ne sa qualcosa di vita e di morte. Per anni ha utilizzato il genere horror per esplorare a fondo questo tema attraverso serie limitate come "The Haunting of Hill House" e "La Caduta della casa degli Usher". Oltre a film come "Oculus" e l'adattamento di "Doctor Sleep" di Stephen King.

Per il suo ultimo film, "The Life of Chuck", un altro adattamento di King recentemente presentato in anteprima al TIFF, Flanagan abbandona i suoi soliti spaventi per una narrazione molto più fantasiosa che tuttavia affronta i dilemmi della mortalità con lo stesso tipo di introspezione inventiva per cui è diventato famoso. Discutendo del film con i membri del cast Tom Hiddleston, Karen Gillan e Chiwetel Ejiofor, Flanagan ha recentemente dichiarato al Los Angeles Times che quando ci sarà la sua morte, vorrebbe che fosse un'occasione di gioia.

Mike Flanagan e la strana richiesta per il suo funerale

La caduta della casa degli Usher: Mark Hamill in una scena della serie

Mike Flanagan ha recentemente fatto una richiesta particolare per quando si dovrà realizzare il suo funerale: "Preferisco che ci sia un sorriso, sapete, un po' di gioia". Ha detto Flanagan a proposito dell'addio da parte dei suoi cari. Poi ha aggiunto: "Penso a una festa. Una festa d'addio davvero selvaggia. Sì, una vera festa, con scherzi, tipo da usarmi come una marionetta, mettermi in piedi sul retro e far fare un bello spavento a tutti alla fine".

Auguri a Mike Flanagan: le 5 migliori opere del regista

Flanagan è d'accordo sul fatto che, quando sarà il suo momento, preferirebbe che la gente trovasse un modo per festeggiare, ma spera anche che ci sia un po' di teatralità:

"Vorrei che la gente mi salutasse in modo molto drammatico, come un brano musicale d'orchestra molto intenso. Poi vorrei che questo passaggio avvenisse in una festa scozzese chiamata cèilidh", ha detto. "In questo modo, ho la drammaticità e l'intensità, in modo da sapere che sono stato importante per le persone, e poi tutti si divertiranno".

The Haunting of Hill House: un'immagine inquietante della casa stregata

"The Life of Chuck", pur trattando temi pesanti e, in ultima analisi, su cosa significhi vivere la vita attraverso il prisma della morte, ha aiutato Flanagan ad avvicinarsi alle persone che ama, soprattutto al figlio maggiore.

_"Mio figlio maggiore, che ha 13 anni, ha visto questo film credo otto volte", ha dichiarato al LA Times. "Lo

adora assolutamente. Ogni volta che ho terminato una nuova fase di post, che ho rivisto gli effetti visivi o che ho guardato il nuovo montaggio, mi ha chiesto di partecipare. È stato il mio pubblico più importante"._