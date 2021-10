Star Wars, Mike Flanagan vorrebbe dirigere un horror nella saga stellare

Star Wars in versione horror? Mike Flanagan ha raccontato che ha avuto l'idea di dirigere un film nell'universo stellare in seguito ad un brusco risveglio.

Pensavate di aver sentito già tutto? Ebbene, preparatevi! Mike Flanagan è stato svegliato di soprassalto da un terremoto con l'idea di dirigere un film horror legato all'universo di Star Wars.

Il celebre regista di Doctor Sleep ha raccontato su Twitter quanto accadutogli la scorsa mattina. Mike Flanagan ha dichiarato: "Questa mattina sono stato svegliato da un terremoto e, per qualche minuto, ho pensato: 'Quanto mi piacerebbe dirigere un horror nell'universo di Guerre stellari!'".

Mike Flanagan ha diretto Doctor Sleep, un film in grado di mixare l'immaginario di Stephen King, Stanley Kubrick e di inserire concetti quali quelli relativi ai superpoteri, agli universi paralleli e alle proiezioni astrali. Non dubitiamo, quindi, che possa essere il regista perfetto per un eventuale spin-off horror di Star Wars.

A quanto pare, Flanagan non è l'unico a pensarla in questo modo. Mitch Dyer - sceneggiatore di Star Wars: Battlefront -, infatti, ha commentato in questo modo il suo post: "Lo vorrei fare da circa un decennio! Per favore!". Addirittura, moltissimi fan hanno anche taggato Disney con la speranza che il brand possa accorgersene e dare quest'opportunità al regista di The Haunting of: Hill House.

Una tale declinazione potrebbe funzionare? Perché no?! Cornelius Evazen, ad esempio, era un dottor noto per i suoi esperimenti sugli esseri umani? Quale villain peggiore di lui? Insomma, sulla carta esistono decine e decine di modi per rendere ancora più cupo e dark l'universo di Star Wars. Dopo aver curato la sceneggiatura e la regia dell'ultima serie horror distribuita da Netflix (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Midnight Mass), Mike Flanagan si sta occupando della post-produzione di The Midnight Club, serie che sarà distribuita nuovamente da Netflix.