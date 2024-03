The Fall Guy, Emily Blunt: 'Greta Gerwig ha ispirato il mio personaggio'

In The Fall Guy di David Leitch Emily Blunt interpreta la regista Jody Moreno.

Emily Blunt ha rivelato che il suo personaggio in The Fall Guy è ispirato alla regista di Barbie, Greta Gerwig. Nella prossima commedia d'azione (già lodata dalla critica), la Blunt interpreta infatti una regista cinematografica, Jody Moreno, il cui protagonista scompare. A questo punto entra in scena Colt Seavers, lo stuntman di Ryan Gosling, che è anche l'ex di Jody, per aiutarla a ritrovare l'attore.

In una recente intervista con Total Film, l'attrice Oppenheimer ha dichiarato che il suo personaggio è liberamente ispirato alla Gerwig. "Con il suo calore e il suo fascino, credo che ci sia un po' di Greta lì dentro, credo che sia ispirato un po' a lei", ha detto Blunt. "Era un mix di altre persone che avevo incontrato e da cui ho preso spunto".

Lo scorso anno la Gerwig ha infranto tutti i record grazie al suo blockbuster Barbie, che è diventato il primo film live-action diretto da una donna ad aver incassato più di un miliardo di dollari.

Nel corso dell'intervista Blunt ha aggiunto che lei e la troupe hanno lavorato in squadra per mettere a punto il suo personaggio. "L'abbiamo costruita tutti insieme, perché credo che, forse nella sceneggiatura originale, fosse piuttosto severa, una tipa molto dura. Ma credo che, per me, sia sempre più interessante interpretare un personaggio più complesso", ha concluso l'attrice candidata all'Oscar.

The Fall Guy

Nel film The Fall Guy Colt Seavers è uno stuntman e, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento. Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l'amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Sarà pronto a essere l'eroe?

Nel cast del film troviamo anche Ryan Gosling, Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu, Hannah Waddingham, Winston Duke e Teresa Palmer.