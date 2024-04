The Fall Guy, Ryan Gosling ed Emily Blunt spiegano il legame del film con la 'Kenergy'

Ryan Gosling ed Emily Blunt, in una recente intervista, hanno parlato dei punti in comune tra i protagonisti di Barbie e quelli di The Fall Guy.

Ryan Gosling ed Emily Blunt sono i protagonisti del film The Fall Guy e le due star hanno parlato dell'influenza della Kenergy dopo il successo di Barbie.

I protagonisti del progetto diretto da David Leitch hanno rilasciato un'intervista a Screen Rant in cui hanno potuto fare qualche divertente dichiarazione.

Il paragone tra i due film

Barbie: Ryan Goslin in un'immagine

Facendo qualche paragone tra The Fall Guy e Barbie, Ryan Gosling ha dichiarato che ha potuto realmente lavorare come Ken con attività legate alla spiaggia. L'attore canadese ha quindi aggiunto che il suo personaggio è molto in stile Ken nei suoi sentimenti per Jody, che è la versione Barbie del film. La star ha sottolineato: "Quella è stata una buona preparazione perché ho dovuto rendere il suo cuore il più possibile come Ken".

Emily Blunt ha quindi spiegato che la regista che interpreta non è gentile come la Barbie portata sul grande schermo da Margot Robbie: "Penso che non sia aperta all'inizio, mentre Barbie ha, forse, un cuore più aperto".

Ryan però ha ribadito: "Lui l'ammira quanto Ken ammira Barbie. Lei è la sua stella polare. E va realmente in spiaggia, finalmente".

Gosling ha poi rivelato che non sapevano ancora il finale della storia durante le riprese perché tutto dipendeva dalla possibilità di riuscire, oppure no, a realizzare alcune scene d'azione. Quella situazione era legata ad elementi non dipendenti dalla loro volontà come il meteo o problemi tecnici. L'attore ha ammesso: "Stavamo quindi sempre lavorando verso quello che sarebbe stato il vero finale del nostro film. E, a un certo punto, abbiamo detto: 'Mettiamolo nel film'. Ed è diventata un'opportunità per i nostri personaggi di provare e capire cosa sarebbe accaduto nel suo film".

Barbie: Allan, Ken e Aaron, quando il maschilismo tossico miete vittime anche tra gli uomini

Di cosa parla The Fall Guy

Dal regista e vero stuntman David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2, Atomic Blonde e Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw e produttore di John Wick, Nobody e Violent Night) arriva un nuovo, avvincente thriller d'azione con un cast stellare; una lettera d'amore agli action-movie e a tutti coloro che contribuiscono a realizzarli, lavorando duramente e passando spesso in secondo piano.

Il film segue la storia di Colt Seavers: uno stuntman che, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento.

Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l'amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro. Sarà pronto a essere l'eroe?