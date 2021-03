The Falcon and the Winter Soldier, la regista: “Wyatt Russell ha improvvisato l’occhiolino”

La regista di The Falcon and the Winter Soldier ha svelato che Wyatt Russell ha improvvisato uno dei gesti del suo personaggio.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie sul set della serie tv

La regista di The Falcon and the Winter Soldier ha svelato che Wyatt Russell ha improvvisato uno dei gesti del suo personaggio. Intervistata all'interno di un episodio speciale del podcast del mensile inglese Empire, che dedica regolarmente appuntamenti monotematici a film e serie del momento, Kari Skogland ha commentato l'inquadratura finale del primo episodio, quando John Walker viene introdotto come il nuovo Captain America e fa l'occhiolino al pubblico:

"Quella è stata un'idea di Wyatt al 100%, ed è stato fantastico. Tutti gli attori hanno contribuito con momenti simili, perché una volta che erano entrati nei personaggi erano in grado di giocare con le caratterizzazioni. Da lì nascono situazioni genali." Russell, dal canto suo, ha pubblicamente sperato che i fan della Marvel non detestino troppo il suo personaggio, anche se al momento - come visto anche nel secondo episodio, ora disponibile su Disney+ - Walker ha fatto ben poco per risultare simpatico, anche agli occhi dei due protagonisti Sam Wilson e Bucky Barnes, i quali non hanno nessuna intenzione di collaborare con lui.

The Falcon And The Winter Soldier: un'immagine di Sebastian Stan in motocicletta

Qui trovate la recensione del secondo episodio di The Falcon and The Winter Soldier. Wyatt Russell, attualmente sugli schermi in The Falcon and the Winter Soldier, non è il primo attore del Marvel Cinematic Universe a contribuire con momenti non scritti per arricchire il proprio personaggio: Robert Downey Jr. è particolarmente noto per aver improvvisato più volte sui vari set, a partire dal primo Iron Man dove non c'era una sceneggiatura completa e l'intero cast era invitato a contribuire spontaneamente ai dialoghi. In alcuni casi la Marvel ha usato due versioni diverse delle sue scene in contesti diversi: nel trailer di Avengers: Age of Ultron, quando Tony Stark cerca di sollevare il martello di Thor durante una festa dice che sarà "equo ma crudele" come sovrano di Asgard, mentre nella versione uscita al cinema dice che reintrodurrà lo ius primae noctis, un rimando a Braveheart - cuore impavido di Mel Gibson, amico personale dell'attore.