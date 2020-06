The Falcon and the Winter Soldier, la make up artist conferma l'uscita entro il 2020?

La make up artist della serie The Falcon and the Winter Soldier ha invitato i fan ad attendere con fiducia i prossimi mesi.

La serie The Falcon and the Winter Soldier avrebbe dovuto debuttare su Disney+ in estate, ma lo stop alle riprese ha ostacolato il progetto, tuttavia la make up artist della serie sembra aver confermato che gli episodi arriveranno sugli schermi entro la fine del 2020.

L'ipotesi del lancio del progetto in autunno è inoltre alimentata dalle voci che sostengono le riprese potrebbero riprendere in Repubblica Ceca alla fine di luglio o nel mese di agosto.

Latoya Henderson, che lavora come make up artist per la serie The Falcon and the Winter Soldier, aveva infatti scritto su Instagram parlando dei tanti problemi affrontati negli ultimi mesi e delle proteste in corso negli Stati Uniti legate al razzismo e ai comportamenti violenti della polizia contro i cittadini afroamericani: "Avremo un Captain America nero quest'anno, quindi non cancelliamo già il 2020".

La serie con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan mostrerà infatti i due personaggi dopo gli eventi mostrati in Avengers: Endgame che hanno mostrato Steve Rogers consegnare lo scudo a Falcon.

Alcune voci apparse online sostengono inoltre che parte della trama dello show verrà modificata perché avrebbe mostrato i due eroi affrontare una minaccia mondiale legata a un virus mortale.

The Falcon and the Winter Soldier seguirà invece le avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes. Tra gli interpreti ci saranno anche Daniel Bruhl ed Emily Van Camp, interpreti di Helmut Zemo e Sharon Carter, Wyatt Russell che sarà U.S. Agent, Miki Ishikawa, Desmond Chiam, Carl Lumbly e Noah Mills.