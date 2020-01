The Falcon and the Winter Soldier: la serie introdurrà i Thunderbolts nel MCU?

La serie The Falcon and the Winter Soldier sembra introdurrà nel Marvel Cinematic Universe il team dei Thunderbolts.

The Falcon and the Winter Soldier, la serie che verrà prodotta per Disney+, potrebbe introdurre i Thunderbolts nel Marvel Cinematic Universe, almeno secondo quanto rivelato da un reporter online.

Daniel Richtman, da tempo conosciuto per aver condiviso importanti spoiler riguardanti i cinecomic, ha infatti condiviso un aggiornamento sul progetto destinato al piccolo schermo.

Il reporter ha ora sostenuto che in The Falcon and the Winter Soldier debutteranno i Thunderbolts, il gruppo di supervillain trasformati in eroi. Nello show è già confermata la presenza di Baron Zemo, il nemico di Captain America e Avengers interpretato dall'attore Daniel Brühl, che nei fumetti dà vita a un team per salvare la Terra durante l'assenza di veri supereroi, decidendo poi di mascherarsi. I Marvel Studios sembravano interessati a dedicare un intero film ai personaggi e la serie potrebbe rappresentare un ottimo modo per gettare le basi per la loro prima apparizione.

Le riprese della serie con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, prodotta per Disney+, sono attualmente in corso.

The Falcon and The Winter Soldier vede protagonisti Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan). Lo show vedrà il ritorno di Emily VanCamp nei panni dell'Agente dello SHIELD Sharon Carter, Daniel Bruhl sarà ancora il villain Barone Zemo, in più vedremo il debutto di John Walker/US Agent, interpretato da Wyatt Russell.